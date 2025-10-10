Nei nuovi appuntamenti de La notte nel cuore, Hikmet vivrà un inatteso turbamento sentimentale, dopo il ritorno in città di Halil, l’ex marito di Sumru. Tra i due nascerà un legame imprevisto, fatto di provocazioni, sguardi e un’attrazione impossibile da ignorare.

Hikmet verrà ripudiata dalla famiglia

Hikmet attraverserà forse uno dei momenti più difficili della sua vita, perché la sua famiglia la ripudierà. Sarà Cihan a cacciarla dalla loro casa. Le motivazioni dell'allontanamento saranno molteplici, ma al primo posto della lista ci sarà il fatto che ha tentato di uccidere Melek e Sevilay.

Un piano di vendetta e un ritorno inaspettato

I Sansalan non vivono più nella loro lussuosa villa da quando Tahsin gliel'ha presa, l'unica a non essersene andata è stata Hikmet, che vive unicamente nella sua camera da letto. Resterà lì anche per studiare il suo nemico numero uno, Sumru, nuova abitante della villa, e contro di lei organizzerà un piano diabolico: far tornare in città il suo ex marito Halil.

L’incontro che cambierà tutto

Una sera, Hikmet rientrerà arrabbiata nella sua camera, dopo aver visto che i Sansalan stanno cenando in armonia con Tahsin e Sumru. Nella sua camera, però, troverà una sorpresa: Halil. Stupita, gli chiederà come sia riuscito a entrare e cosa stia facendo lì. Lui, con il suo solito tono provocatorio, le risponderà che la finestra era aperta.

Lei lo accuserà di essere invadente, ma Halil la sorprenderà con parole che la lasceranno senza fiato: "Se dentro c’è qualcuno che mi interessa, che mi manca, che desidero, posso entrare ovunque".

Quelle parole accenderanno la curiosità di Hikmet, che cercherà di capire cosa intenda davvero. Halil la fisserà con intensità, aggiungendo che in lei c’è qualcosa di diverso, di magnetico. "I tuoi occhi mi attirano verso di te", confesserà, mentre l’atmosfera tra i due si farà sempre più carica. Lei cercherà di mantenere il controllo, ma Halil continuerà a disarmarla con il suo fascino e con la sua parlantina: "Se davanti a me c’è una persona che al primo sguardo mi ha colpito, che mi fa battere il cuore: sì, allora mi scappa la lingua, è vero".

Tra ironia e seduzione

La scena si sposterà poi verso un tono più leggero, quando Halil accennerà alla presenza di Sumru e i figli al piano inferiore, commentando che si è nascosto lì senza sapere cosa lo aspetti. Immaginerà ad alta voce un incontro surreale. "Scendi, apri le braccia e dici: figli miei, eccomi", scherzerà Hikmet, prima di concludere che lei, però, non vorrà rovinare la sorpresa.

A quel punto, Hikmet lo guarderà con stupore e un sorriso trattenuto, riconoscendo quanto bene Halil sia riuscito a capirla. Tra i due scatterà una nuova intesa, fatta di provocazioni, emozioni represse e un’attrazione sempre più difficile da nascondere, al punto che i due sfioreranno anche il bacio.