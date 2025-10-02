Nihayet farà un'amara sorpresa a suo genero per il suo compleanno nella puntata de La notte nel cuore di domenica 5 ottobre: "Bunyamin è il figlio di Samet" rivelerà a tutta la famiglia riunita.

Le anticipazioni rivelano che Samet non potrà negare l'evidenza visto che Nihayet mostrerà i risultati del Dna. Per l'occasione, la nonna inviterà alla festa di compleanno anche Sumru, Tahsin, Melek e Nuh che si godranno la scena e si prenderanno una bella rivincita.

Samet avrà bisogno di un rene per sopravvivere

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che Samet avrà un brutto incidente con l'auto e le sue condizioni saranno molto critiche.

I medici dovranno sottoporre Sansalan a un delicatissimo intervento al termine del quale saranno molto chiari con la famiglia. Cihan e gli altri apprenderanno che Samet avrà bisogno di un rene, altrimenti non ci sarà speranza che sopravviva. Appena Sansalan si riprenderà, il medico spiegherà la situazione anche a lui che inviterà a fare le analisi anche a Bunyamin: "Lui è mio figlio", dirà svelando il suo grande segreto. Samet non si accorgerà che Nihayet ha ascoltato questa conversazione ed è pronta alla sua rivincita. In famiglia si discuterà su chi dovrà donare il rene a Sansalan e Nihayet resterà in silenzio, facendo finta di non aver sentito nulla, ma studierà un'amara sorpresa per il ritorno a casa di Samet.

I medici lo dimetteranno in attesa del trapianto e l'uomo potrà trascorrere il giorno del suo compleanno con la sua famiglia. Per la grande occasione, Nihayet si darà da fare per regalare a suo genero una festa indimenticabile. La donna si farà aiutare dai suoi nipoti per addobbare la casa e Samet sarà molto felice di vedere la sua famiglia riunita per lui. Sansalan ringrazierà sua suocera e le dirà che non era necessario preparare una festa così grande, ma lei insisterà sull'importanza di festeggiare i compleanni.

La festa di compleanno di Samet con una sorpresa speciale

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 5 ottobre, la serata in onore di Samet avrà inizio. Harika, Esat e Hikmet incoraggeranno il capofamiglia che sarà ancora pessimista sulla sua salute.

Quando arriverà anche Cihan, Hikmet insisterà per iniziare a mangiare, ma Nihayet la fermerà e prenderà ancora tempo: sarà chiaro che la donna ha tramato qualcosa. Poco dopo, infatti, arriverà Sumru che non era affatto prevista tra gli ospiti. La donna farà gli auguri a suo marito e Nihayet annuncerà che si può procedere al taglio della torta. La nonna chiamerà anche Bunyamin, Canan, Esma e Turkan per l'occasione e sarà pronta a sganciare la bomba. In quel momento faranno il loro ingresso anche Tahsin, Nuh e Melek che sorprenderanno tutti con la loro presenza. Nihayet, che aveva calcolato tutto, farà notare a Samet che sono tutti una grande famiglia e lo inviterà ad avvicinarsi a Bunyamin. A quel punto, la nonna si farà avanti con la sua sorpresa: "Bunyamin è il figlio di Samet", dirà a tutti lasciando Sansalan senza fiato.

La tensione sarà altissima e Nihayet mostrerà anche i test del Dna per provare quello che ha appena detto. Samet si sentirà sconfitto e imbarazzato, ma non potrà negare l'evidenza, lui che aveva cacciato Sumru a causa dei figli illegittimi.

Nihayet vuole restituire a Sumru quello che ha perso

Nelle scorse puntate Nihayet ha deciso di restare a villa Sansalan, ma ha dato tutto il suo appoggio a Sumru. Quest'ultima ha invitato sua madre a unirsi a lei e trasferirsi a casa di Tahsin, ma Nihayet le ha fatto capire che vivere con Samet le avrebbe permesso di capire meglio le sue mosse. La nonna si è schierata dalla parte di Sumru e ha aspettato il momento giusto per uscire allo scoperto. Nihayet ha salvato Melek quando è stata rapita da Hikmet e ha fatto finta di essere accanto agli Sansalan solo per cercare un punto debole in cui colpire.

Grazie al ricovero di Samet, Nihayet ha trovato finalmente quello che cercava e adesso può iniziare la sua vendetta per restituire a Sumru l'onore che aveva perso quando è stata cacciata via dalla sua casa.

Nota di correzione del 2/10/25: Il titolo di questo articolo è stato modificato per renderlo più comprensibile, in quanto una precedente versione non forniva tutte le informazioni necessarie.