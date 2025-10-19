Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sumru verrà travolta da una notizia inattesa mentre si troverà lontana dalla Cappadocia: un vocale di Harika annuncerà la morte di Samet, spezzando il silenzio e riaprendo ferite mai elaborate. Quella rivelazione accenderà nuove tensioni e spingerà Sumru a mettere in discussione scelte e legami lasciati in sospeso.

Sumru lontana dalla Cappadocia scoprirà la morte di Samet dai messaggi vocali

Nelle prossime puntate, la tensione esploderà quando Sumru apprenderà della morte di Samet. La donna non si troverà in Cappadocia: si è allontanata dopo aver lasciato Tahsin.

La loro rottura è arrivata quando Sumru ha capito che il compagno non crede apertamente al fatto che l'ex marito l’abbia violentata. Ma come scoprirà della morte di Samet? Tutto comincerà da una serie di messaggi vocali lasciati dai familiari, preoccupati per il suo silenzio. “Guarda, anche nonna è con me. Siamo davvero preoccupati per te. Per favore non lasciarci con l’ansia, va bene? Qualsiasi cosa succeda noi siamo con te. E ti vogliamo tanto bene”, si sentirà Melek nel primo messaggio, seguito dalla richiesta di Tahsin di mostrare pentimento: “Melek, puoi dire anche che io mi sono pentito?". "Da te non me l’aspettavo Tahsin. Proprio non me l’aspettavo”, dirà Sumru dopo aver sentito le sue parole.

Il pianto di Harika spezzerà il silenzio: 'Mamma, papà è morto'

Successivamente, Sumru si renderà conto che Harika le ha inviato diversi vocali. Farà partire il primo e sentirà Harika piangendo: “Mamma, papà è morto. Papà è morto. Dai rispondi al telefono, rispondi, basta!". Arriverà il secondo: "Quell’uomo è tuo marito da trent’anni. È il padre dei tuoi figli. Guarda, non c’è più. È finita, ti sei liberata". Lo sfogo si concluderà con il terzo: "Mamma, il funerale partirà dopo la preghiera del mezzogiorno… volevo che lo sapessi”.

Sumru non vuole perdonare Samet: 'Allora che lo perdoni Dio, io no'

Sarà allora che Nalan, l'amica che la ospita, troverà Sumru turbata. “Sumru, stai bene?", chiederà.

La risposta cadrà come un macigno: “Nalan, Samet è morto”. L’amica proverà a consolarla: “Condoglianze, io davvero non so cosa dovresti provare, cosa pensare o cosa fare”. Ma sarà Sumru a spiazzarla: “Nalan, io non riesco a perdonare Samet. Questo fa di me una cattiva persona? Devo per forza perdonare?”. E arriverà la replica destinata a far discutere: “E perché mai?", risponderà l'amica, allora Sumru risponderà: "Allora che lo perdoni Dio. Io non perdonerò”. Per alleggerire la tensione, Nalan cercherà di riportarla in cucina: “Adesso andiamo in cucina. Ci facciamo delle belle kofte. Poi ce le mangiamo con gusto”.