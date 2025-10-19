Le anticipazioni de La Promessa del mese di novembre rivelano che Jana sarà in serio pericolo di vita dopo che qualcuno farà partire un colpo di arma da fuoco all'interno del palazzo.

Il colpo centrerà in pieno l'ex domestica del palazzo, la quale sarà sospesa tra la vita e la morte per diversi giorni, fino a quando il suo cuore non smetterà di battere.

Una morte del tutto inaspettata che segnerà l'uscita di scena di Jana dal cast della soap, mentre Cruz verrà incastrata per l'accaduto: per lei si apriranno le porte del carcere.

Jana in gravi condizioni: anticipazioni La Promessa puntate novembre 2025

Le vicende di Jana e Manuel saranno al centro delle trame de La Promessa del prossimo novembre. Gli affari di famiglia continueranno a peggiorare e, nel frattempo, il marchese dovrà affrontare una terribile situazione legata alle condizioni di salute della moglie.

Jana farà i conti con un colpo di arma da fuoco che qualcuno farà partire all'improvviso all'interno del palazzo.

Un proiettile vagante che colpirà in pieno la moglie di Manuel, la quale sarà sospesa tra la vita e la morte mentre i medici cercheranno in tutti i modi di evitare il peggio.

Manuel vivrà dei giorni di grande apprensione e pregherà con tutto se stesso affinché Jana possa salvarsi, ma l'esito finale sarà nefasto.

Il cuore di Jana si ferma, Cruz finisce nei guai

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jana non riuscirà a sopravvivere: il suo cuore smetterà di battere. Un addio che lascerà senza parole tutti i domestici del palazzo, con i quali Jana aveva condiviso un pezzo importante della sua vita.

Manuel sarà disperato all'idea di dover salutare per sempre il grande amore della sua vita e con lei anche quel bambino che tanto avevano desiderato.

Per Cruz, invece, cominceranno i guai: la marchesa verrà incastrata per la morte dell'ex domestica, dopo che un bottone del suo abito verrà ritrovato nei pressi della scena del crimine e toglierà ogni dubbio in merito alla sua colpevolezza.

Il successo Auditel de La Promessa nel preserale di Rete 4

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con La Promessa su Rete 4 continua a difendersi nel migliore dei modi dal punto di vista Auditel, nonostante la sfida contro i telegiornali delle 20.

La soap riesce a portarsi a casa una media di 900.000 spettatori, che spesso superano il milione nel preserale, toccando anche la soglia del 6,50% di share e picchi che sfiorano il 7% durante la messa in onda dalle 19:55 alle 20:30 circa.