Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, durante il funerale di Samet esploderà la tensione: davanti alla bara, Nihayet perderà il controllo quando vedrà Halil, l’ex marito di Sumru, e lo schiaffeggerà senza esitare. Quel gesto scatenerà il caos nella famiglia Sansalan e Nihayet se la prenderà anche con Tahsin, accusandolo di aver creduto che la storia dell’abuso subito da Sumru fosse solo una menzogna.

Esat riapparirà al funerale di Samet scortato dalla polizia

Il funerale di Samet sarà un momento molto delicato per tutti. Già la morte del capofamiglia sarà un duro colpo da affrontare, in più durante le esequie ci saranno dei colpi di scena che lasceranno la famiglia Sansalan interdetta.

Il primo riguarderà Esat, che arriverà scortato dalla polizia. Nessuno, a parte Cihan, sapeva che il ragazzo fosse in arresto e tutti si domanderanno il perché. Non sarà facile scoprire che è stato lui a inscenare il sequestro di Esma.

Halil tornerà dalla Georgia e negherà l’abuso su Sumru

Il secondo, invece, riguarderà Halil, l'ex marito di Sumru che arriverà dalla Georgia per instaurare un'alleanza con Hikmet contro Sumru e la sua presenza inizierà a fare i primi danni. Lui negherà fermamente di aver violentato la moglie, cosa che ferirà Sumru, ma la cosa a farla star più male sarà che Tahsin e Nuh crederanno che Sumru, per tutto questo tempo, abbia mentito sulla storia dell'abuso. Ferita, Sumru lascerà la Cappadocia e spegnerà il telefono, cosa che la porterà a non scoprire che Samet è morto, per questo non si presenterà nemmeno al funerale.

Ci sarà un'altra persona che si presenterà alle esequie. Sarà Halil e, solo alla vista, Nihayet andrà su tutte le furie.

Nihayet esploderà davanti alla bara e schiaffeggerà Halil

Nihayet avanzerà con voce spezzata e decisa; dirà che non si fermerà finché non avrà ottenuto giustizia. Le parole usciranno taglienti, destinate a segnare per sempre quel momento. Nihayet lo schiaffeggerà: "Sei un uomo spregevole". "Signora cosa state facendo?", dirà Halil mantenendosi la guancia con la mano. Nihayet, però, sarà un fiume in piena: "Vattene! Sparisci da qui!". Tutti proveranno a calmare la donna, anche Cihan lascerà il suo posto davanti alla bara del padre per ristabilire la pace. "Calmati zia, ti prego, stai calma, dirà Cihan e proprio in quel momento, si avvicinerà anche Tahsin: "Signora Nihayet, gli darò la sua punizione.

Sarò io a punirlo, non vi preoccupate".

Nihayet, però, ce l'avrà a morte anche con Tahsin: "Tu gli darai la punizione, eh? Sarai tu a farlo? Non hai creduto a mia figlia. L'hai punita". Tahsin resterà immobile e non saprà cosa rispondere e Nihayet non riuscirà a sopportare la sua vista da imbambolato. "Spostati di lì", gli urlerà, cercando di farsi spazio. Tahsin capirà che non sarà così facile riacquistare la fiducia di Sumru.