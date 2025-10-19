Esma scoprirà di avere una malformazione all'utero nella 27ª puntata de La notte nel cuore in onda martedì 21 ottobre. La ragazza preferirà tenere il bambino piuttosto che rischiare di non poter diventare mai più madre.

Le anticipazioni rivelano che Canan avrà un piano ben preciso: prendersi cura di Esma fino al parto per poi ottenere il bambino insieme a Bunyamin. Quest'ultimo ascolterà perplesso il progetto della moglie, ma alla fine la appoggerà, visto che loro non possono avere dei figli.

Sumru e Nihayet accanto a Esma in ogni caso

Secondo le anticipazioni della 27ª puntata de La notte nel cuore, in onda martedì 21 ottobre, Esma sarà al centro delle scene.

Dopo le dimissioni dall'ospedale, la ragazza troverà tutta la solidarietà di Cihan che convocherà lei ed Esat, imponendo loro di sposarsi. La reazione del ragazzo sarà pessima, perché non solo si rifiuterà di diventare il marito di Esma, ma riderà anche della situazione proponendo come unica via d'uscita l'aborto. Il comportamento di Esat farà disperare Esma e preoccuperà anche Nihayet e Sumru, che penseranno a cosa sarebbe meglio per la ragazza. Madre e figlia rifletteranno sul fatto che se Esma sposasse Esat sarebbe infelice, perché lui la tratterebbe molto male e le rinfaccerebbe il matrimonio combinato. Nihayet e Sumru inviteranno Esma in un locale e le parleranno della situazione, indirizzandola verso l'aborto, ma senza forzarla.

Nihayet ricorderà a Esma la storia che le aveva raccontato tempo fa, quella di una ragazza rimasta incinta dopo le promesse del suo capo e lasciata completamente da sola con la bambina. "Quella ragazza ero io", dirà Nihayet, "e quella bambina era Sumru". L'idea di dover affrontare molte difficoltà da sola spaventerà Esma, tanto che, dopo averci riflettuto, comunicherà a Sumru e Nihayet la sua decisione: "Abortirò". Le due donne ripeteranno a Esma che le staranno accanto in qualunque caso, ma la ragazza entrerà in clinica, decisa a interrompere la gravidanza.

Il piano di Bunyamin e Canan e la scelta di Esma

Nella puntata de La notte nel cuore di martedì 21 ottobre, Esma incontrerà la ginecologa che ancora una volta le ricorderà l'importanza della sua decisione.

La ragazza non cambierà idea e andrà in sala operatoria, ma dopo l'ecografia la dottoressa sarà costretta a fermarsi per parlare ancora con Esma. La ginecologa chiamerà Sumru e spiegherà che ha trovato una malformazione dell'utero della paziente: "Se abortisce potrebbe non avere più figli". A quel punto, la ragazza in lacrime abbraccerà Sumru: "Non voglio abortire". La donna comprenderà le ragioni della ragazza e le prometterà che con Nihayet le starà accanto comunque vadano le cose. Nel frattempo, alla villa, Canan avrà altri progetti per Esma e ne parlerà con suo marito. "Prendiamo noi il bambino", dirà la donna a Bunyamin, visto che loro non possono averne. Canan spiegherà che dovranno prendersi cura di Esma fino al parto e poi le daranno dei soldi per rifarsi una vita al villaggio.

Bunyamin sarà perplesso, ma alla fine abbraccerà Canan e appoggerà la sua idea.

Nihayet ed Esma: unite da un passato doloroso

Nelle puntate precedenti, Bunyamin e Canan hanno già provato ad avere un figlio. I due si sono rivolti a una clinica, ma a quanto pare non hanno risolto il loro problema. Da quando Bunyamin è diventato un Sansalan, inoltre, l'esigenza di avere un erede è diventata più importante. Canan ha fatto notare a suo marito che loro sarebbero gli unici a non avere un figlio e quindi potrebbero avere una minima parte del ricco patrimonio di famiglia. Nel frattempo, Cihan ha promesso a Esma che suo fratello Esat la sposerà e si assumerà le sue responsabilità. La ragazza, però, ha visto che Esat non vuole avvicinarsi a lei e quindi sa già che sarà infelice.

Esma sta vivendo quello che Nihayet ha vissuto in passato, quando era incinta di Sumru. La donna si era innamorata del suo datore di lavoro che le aveva promesso di sposarla, ma appena ha saputo che era incinta l'ha lasciata senza alcun aiuto. Nei giorni scorsi, Nihayet ha provato a raccontare la sua storia sperando di far ragionare Esma, ma lei non ha voluto saperne. La ragazza ha continuato ad affermare che Esat la amava davvero e non era come gli altri.