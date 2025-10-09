Domenica 12 ottobre in prima serata su Canale 5 , andrà in onda la 24esima puntata de La notte nel cuore dove Melek vivrà attimi di paura a causa di una minaccia di aborto. La giovane verrà portata in ospedale da Cihan dove, fortunatamente, si scoprirà che il bambino sta bene. Attimi di tensione in casa Sansalan, nel momento in cui Esma tenterà il suicidio dopo aver scoperto di essere incinta di Esat. La ragazza verserà in condizioni critiche, così come Esat, che finirà in un letto d'ospedale dopo essere stata colpita in testa da Mesut.

Melek corre in ospedale per una minaccia di aborto

Il nuovo appuntamento con la soap Tv turca si aprirà con la riappacificazione tra Sevilay e Nuh. La ragazza darà però un ultimatum al fidanzato: se si ripeteranno ancora gli atteggiamenti ossessivi e possessivi mostrati di recente, lei non lo perdonerà più. Anche Melek e Cihan si riconciliati ma i due lo terranno nascosti per paura della reazione di Nuh. Mentre staranno facendo una passeggiata, Melek avvertirà dei dolori addominali. Inizialmente non gli darà peso ma, successivamente, capirà che qualcosa non va e chiederà a Cihan di portarla in ospedale. Fortunatamente la ginecologa scongiurerà l'aborto e dirà loro che il bambino sta bene.

Esma tenta il suicidio dopo aver scoperto di essere incinta di Esat: trama del 12 ottobre

La tensione in casa Sansalan sarà alle stelle soprattutto dopo che tutti avranno scoperto che Bunyamin è figlio di Samet. Hikmet, Esat e Harika faticheranno ad accettare Bunyamin e Canan come membri della famiglia. Esma invece, scoprirà che Esat ha gettato nel cestino il ciondolo a forma di cuore che lei gli aveva regalato. La ragazza sarà disperata e tenterà di togliersi la vita ingerendo una gran quantità di farmaci. Fortunatamente verrà soccorsa in tempo e portata d'urgenza in ospedale, dove verserà in condizioni critiche. Cihan invece, scoprirà che la villa di famiglia è stata pignorata. Dopo quanto accaduto a Esma, Mesut aggredirà Esat colpendolo in testa e facendolo finire in ospedale in gravi condizioni.

Successivamente, Cihan scoprirà che Esma ha tentato il suicidio dopo aver scoperto di aspettare un bambino da Esat .

Ascolti in crescita per La notte nel cuore

Ascolti in crescita per La notte nel cuore che, da qualche settimana a questa parte, è passata dai 2 ai 2,5 milioni di telespettatori a puntata per uno share intorno al 17%. Il pubblico apprezza sempre più questa dizi turco ed e per questo che, dallo scorso settembre, Mediaset ha deciso di raddoppiare l'appuntamento settimanale con La notte nel cuore, trasmettendola non solo la domenica in prima serata ma anche il giovedì sera.