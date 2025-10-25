Nella puntata de La notte nel cuore, in onda su Canale 5 martedì 28 ottobre 2025, Nuh (Aras Aydın) e Hikmet (Esra Dermancıoğlu) verranno arrestati. Esma (Deniz Karabaş), invece, avrà una brutta caduta proprio mentre si sta recando dal ginecologo. Le circostanze lasceranno pensare che la giovane possa essere stata spinta dal marito Esat (Genco Ozak), che in quel momento si trovava con lei.

Nuh minaccia di farla finita, Melek decide di rimanere alla villa di Tahsin

Appena Melek accetterà di andare a vivere insieme a Cihan, Nuh minaccerà di farla finita.

A quel punto, per il bene di suo fratello, Melek farà un passo indietro, decidendo di rimanere nella villa di Tahsin.

Successivamente, Nuh verrà arrestato con l’accusa di aver cercato di uccidere Harika e Hikmet. Appena arriverà al comando di polizia, Nuh si vendicherà di Hikmet, denunciandola per il tentato omicidio di sua sorella Melek e di Sevilay avvenuto mesi prima. Sia Nuh che Hikmet trascorreranno la notte in prigione, in attesa di essere sottoposti a un interrogatorio.

Esat non vuole che suo figlio venga alla luce

Nel contempo, dopo averne parlato a lungo, Bunyamin e Canan decideranno di schierarsi dalla parte di Tahsin, con l’obiettivo di acquisire più potere.

In seguito, Esma cadrà dalle scale, ma rimarrà illesa.

Il responsabile dell’incidente sembrerà essere Esat, il quale continuerà a non volere che il loro bambino venga alla luce.

Cihan costringerà Melek a cenare fuori e le mostrerà il modulo della domanda del loro matrimonio: le farà sapere che si sposeranno il prossimo venerdì.

Riepilogo: Nuh si è vendicato di Hikmet

Negli episodi precedenti, Nuh si è limitato soltanto a minacciare Hikmet, dopo aver scoperto che Sevilay e Melek hanno rischiato di cadere in un burrone a causa sua. Poi Sumru ha avuto un incidente stradale sotto lo sguardo di Hikmet, che invece di intervenire si è avvicinata soltanto per vedere da vicino le condizioni della cognata. Non appena è venuto a conoscenza della cosa grazie a Enise, Nuh si è vendicato.

Ha narcotizzato Hikmet, che al suo risveglio si è ritrovata bloccata nella sua automobile pronta per la demolizione insieme alla nipote Harika. Non appena si è accorto della presenza di quest’ultima, Nuh ha rinunciato a sbarazzarsi di Hikmet. In seguito, Cihan si è scagliato contro Nuh per aver terrorizzato Hikmet e Harika. Sumru, invece, ha rimproverato duramente Nuh per ciò che ha fatto. In seguito, Cihan ha messo in guardia la fidanzata Melek dal fratello Nuh.