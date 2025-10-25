Nelle nuove puntate de La notte nel cuore, Bunyamin (Bülent Polat) vivrà un momento di intimità con la domestica Turkan. Melek (Hafsanur Sancaktutan), invece, non vorrà saperne di riaccogliere il padre Halil nella sua vita: lo rinnegherà con rabbia e risentimento per aver abbandonato lei e il fratello Nuh (Aras Aydın).

Canan si insospettisce, Bunyamin e Turkan si lasciano andare alla passione

Dopo aver scoperto che Bunyamin è figlio di Samet Sansalan (Burak Sergen), Turkan comincerà a guardarlo con occhi diversi. Gli lascerà un biglietto, invitandolo a leggerlo quando sarà da solo, finendo per insospettire Canan (Gözde Cığacı).

Bunyamin si nasconderà in bagno fingendo di non sentirsi bene, invece vorrà leggere il messaggio della domestica. Successivamente, Bunyamin si recherà in un hotel e si lascerà andare alla passione con Turkan.

Melek accusa suo padre Halil di aver violentato sua madre Sumru

Melek si troverà faccia a faccia con suo padre Halil dopo venticinque anni. Quest’ultimo arriverà in Cappadocia dopo essere stato convocato da Hikmet (Esra Dermancıoğlu), con la quale stringerà un’alleanza. Ben presto, Halil si presenterà nella clinica in cui lavora la figlia Melek e scoprirà che è in dolce attesa.

Durante il primo incontro, Melek respingerà un abbraccio del padre ed esigerà delle spiegazioni sul suo abbandono mentre lei, la sua defunta nonna e il fratello Nuh lottavano per sopravvivere, e per ciò che ha fatto a sua madre Sumru (Ece Uslu) in passato.

Non appena l’uomo ammetterà le sue colpe, Melek lo accuserà di aver violentato sua madre Sumru, dicendogli di non considerarlo suo padre.

Nelle puntate precedenti, Bunyamin ha scoperto di essere figlio di Samet Sansalan

Dopo essere finito in ospedale a causa di un incidente stradale, Samet ha appreso dai medici di avere bisogno di trapianto di rene. A quel punto, tutti i suoi familiari si sono sottoposti ai prelievi necessari per trovare un donatore compatibile. In occasione del compleanno di Samet, Nihayet ha sconvolto tutti rivelando che Bunyamin è figlio di Samet, nato fuori dal matrimonio. In un primo momento, Bunyamin non ha reagito bene, visto che è stato trattato sempre male da Samet. Dopo aver scoperto grazie a un vecchio dipendente dei Sansalan che Samet aveva raggirato sua madre in passato promettendole che l'avrebbe sposata, Bunyamin ha deciso di donargli il suo rene in cambio di soldi.