Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda il 12 ottobre 2025 raccontano che Esma tenterà di farla finita, ma fortunatamente l'intervento tempestivo di Nihayet e gli altri eviteranno il peggio. Dopo il ricovero in ospedale in gravissime condizioni, la ragazza inizierà a riprendersi e racconterà a Cihan il motivo del suo gesto disperato. Esma rivelerà che dopo aver detto a Esat che è incita, lui le ha imposto di abortire. Cihan si assumerà l'impegno di aiutare Esma che sarà commossa dalla sua bontà e lo ringrazierà di cuore. Nel frattempo, il fratellino della ragazza sarà molto preoccupato per lei.

Il piccolo Mesut si renderà conto che il colpevole di tutta la situazione è Esat e correrà a cercarlo, sperando di farlo tornare sui suoi passi dicendogli del ricovero di Esma. Il ragazzino, tuttavia, troverà Esat in compagnia di un'altra ragazza e il suo atteggiamento sprezzante non farà altro che scoraggiarlo. Il figlio di Sansalan si alzerà per andare in albergo con la sua nuova conquista e darà a Mesut dei soldi per pagarsi un panino, ignaro di cosa sia successo a Esma. Il ragazzino, per la rabbia darà una spinta a Esat che perderà l'equilibrio a causa dell'alcol bevuto poco prima e batterà la testa cadendo dalle scale. Mesut scapperà per lo spavento, mentre Esat sarà traportato in ospedale in condizioni molto critiche.

Nihayet sarà in corridoio con Cihan quando l'infermiera li informerà dell'accaduto: "Il signor Esat ha avuto un'emorragia cerebrale ed è in sala operatoria".

Ore di ansia per Esat che lotterà tra la vita e la morte

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 12 ottobre, Nihayet sarà sconvolta nell'apprendere che suo nipote lotta tra la vita e la morte. Cihan e sua nonna si domanderanno chi possa aver causato tutto questo e Bunyamin avrà la riposta. L'uomo spiegherà che i sanitari che hanno soccorso Esat hanno raccolto le testimonianze dell'accaduto. "Mesut lo ha spinto", dirà, "Lui era ubriaco e ha perso l'equilibrio". Poco dopo arriverà Sumru che sarà a dir poco disperata per suo figlio: "Se gli succede qualcosa non potrò più vivere", dirà a Nihayet che le assicurerà che Esat ce la farà.

Tutta la famiglia Sansalan sarà in attesa di notizie dai medici, mentre Esma si alzerà per sapere dove siano Cihan e Nihayet e l'infermiera le dirà che sono tutti in attesa dell'operazione di Esat. La ragazza apprenderà in quel momento che il suo amato è in gravi condizioni.

Esat: un ragazzo ancora troppo tormentato

Nelle puntate precedenti, Esat si è allontanato da Sumru perché non le ha perdonato di essersi schierata con Tahsin andando a vivere con Nuh e Melek. Esat ha sempre temuto il confronto con Cihan e con l'arrivo dei gemelli la sua gelosia lo ha reso ancora più fragile. Il ragazzo si è appoggiato alla perfida zia Hikmet, pensando che sia l'unica ad apprezzarlo. In realtà la donna usa suo nipote solo perché ha bisogno di qualcuno che esegua i suoi piani per distruggere i Sansalan e Tahsin.

Esat ha mostrato un forte interesse per Esma, ma nonostante le sue promesse e le sue dichiarazioni, si è rivelato poco serio quando è arrivato il momento di concretizzare. Il ragazzo preferisce trascorrere il suo tempo libero in compagnia di altre donne, bevendo alcol.