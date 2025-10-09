L'edizione 2025/2026 di Uomini e donne è iniziata da circa un mese, e Mario Cusitore non figura nel cast per scelta della redazione. Nell'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo, il cavaliere ha ribadito che tornerebbe immediatamente in studio se glielo dovessero chiedere. Inoltre ha rivelato che una dama del parterre (non ricorda il suo nome) ha attirato la sua attenzione in una puntata che è andata in onda di recente.

L'appello di Mario alla conduttrice

Una notizia che ha spiazzato i fan di Uomini e donne all'inizio della nuova edizione, è che Mario non è stato riconfermato nel parterre Over dopo le vacanze.

In diverse interviste che ha rilasciato in questo periodo, però, Cusitore ha lanciato più appelli alla redazione e alla conduttrice del programma al quale ha partecipato per circa due anni.

In questi giorni il 45enne è tornato sull'argomento e ha ribadito che risponderebbe "presente" a un'eventuale chiamata di Maria De Filippi o degli autori del dating-show.

"Io sono pronto a tornare, quando Maria chiama si deve correre", ha affermato il cavaliere a Casa Lollo.

Quando gli è stato chiesto se da casa ha adocchiato qualcuno che vorrebbe conoscere meglio, Mario ha risposto: "C'è una dama del parterre che mi piace, è siciliana. Rosanna? No, non ricordo il suo nome. Forse è nuova. Poi ti scrivo e ti dico chi è".

Il commento sull'addio tra Ciro e Martina

In quest'intervista Mario ha commentato anche la rottura tra Ciro e Martina, e ha detto che anche lui è rimasto sorpreso quando ha letto il comunicato congiunto dell'ormai ex coppia di Uomini e donne.

"Non me lo aspettavo, pensavo che durassero. Io sono amico di lui e l'ho sentito domenica scorsa tramite messaggi, ma non mi ha detto niente. Queste cose capitano, soprattutto quando si è giovani come loro", ha dichiarato Cusitore.

Sempre secondo l'ex cavaliere del trono Over, Ciro gli avrebbe risposto in maniera un po' scocciata quando si sono scritti, ma lui non avrebbe mai pensato che dietro ci fossero problemi con Martina.

La mancata riconferma nella nuova stagione

Mario è stato uno dei protagonisti assoluti delle ultime due edizioni di Uomini e donne: in una è stato corteggiatore di Ida, in un'altra è stato cavaliere del parterre Over.

La scorsa primavera, però, Cusitore ha abbandonato il programma a seguito delle segnalazioni che continuavano ad arrivare sul suo conto (soprattutto su frequentazioni che avrebbe avuto con persone esterne al cast), ma qualche mese dopo sembra essersi pentito di questa decisione.

Probabilmente l'uomo si aspettava che la redazione gli chiedesse di partecipare alla nuova stagione, visto che è ancora single, ma per ora questa chiamata non è arrivata.