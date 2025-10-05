Nelle nuove puntate de La notte nel cuore, Esat e Harika avranno un confronto acceso in auto, dopo la caduta di Esma dalle scale. Harika gli farà notare che deve andare incontro alle sue responsabilità di padre, visto che presto Esma partorirà un figlio suo, ma lui sembrerà molto sicuro di sé: “Tranquilla, mio figlio non nascerà”.

Esat accusato di non aver soccorso Esma

Esat e Harika avranno un confronto molto deciso mentre si troveranno in auto. La ragazza non potrà far finta di non notare l'atteggiamento distaccato che ha nei confronti della moglie Esma.

Ha dato prova di ciò anche quando Esma è caduta dalle scale ed Esat non ha alzato un dito per soccorrerla, al punto che in casa l'hanno accusato di averla spinta volutamente.

Harika affronta Esat: 'Tra poco diventerai padre'

Harika parlerà con tono deciso, ricordando a Esat quanto stia per cambiare la sua vita: "Tra poco diventerai padre, te ne rendi conto? Ti sei sposato perché Cihan ti ha obbligato, e ora avrai un figlio. Che cosa farai?”. Lui, freddo e determinato, risponderà senza esitazione: “Mio figlio non nascerà, tranquilla”. Lei lo guarderà sorpresa, quasi irritata: “Sei proprio sicuro di te? Ma lascia che ti dica una cosa: Esma ormai ha aperto gli occhi, e difenderà quel bambino fino alla morte”.

Esat minaccia Cihan

Esat si irrigidirà, poi cercherà di smorzare i toni con sarcasmo: “Tranquilla, al bambino ci penserà lei, io non lo toccherò neppure. Tanto divorzierò”. Farà una pausa, come se le parole successive pesassero più delle altre. “Sì, divorzierò, ma prima devo liberarmi di Cihan”.

A quelle parole Harika reagirà subito, con tono serio e preoccupato: “Esat, se farai del male a mio fratello, saranno guai tra noi, te lo dico subito”. Lui sorriderà con ironia: “Davvero? Ma sei dalla mia parte o da quella di Cihan?”. “Perché dovrei scegliere?”, ribatterà Harika, “Siete entrambi miei fratelli, io voglio solo che troviate un modo per andare d’accordo”.

Harika e il rapporto con Hikmet

Esat scuoterà la testa: “No, quella storia è chiusa da tempo.

Comunque, complimenti, sei diventata proprio la protetta di tua zia”, dirà facendo riferimento a Hikmet. Harika non negherà: “Che ci posso fare? Siamo diventate complici. Non dimenticare che quell’infame di Nuh ha cercato di ucciderci. Mia zia è la mia alleata, ormai”. “Proteggila allora, brava, fai bene”, commenterà Esat con un sorriso amaro.

Poi aggiungerà, più serio: “Adesso, però, alla zia serve un avvocato. Cihan non permetterà mai che i nostri di famiglia se ne occupino”. Harika risponderà con decisione: “Pazienza" “Che fine ha fatto il tuo ‘cara zia’? Appena si parla di soldi, tutto cambia, vero?”. Lei lo fisserà con fastidio e ribatterà: “Va bene, lo pagheremo insieme. Anzi no, la mia cara zia ha i suoi soldi, si sceglierà da sola l’avvocato. Non ti preoccupare”.