Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, mentre Bunyamin cercherà di telefonare a Cihan per avvertirlo di una notizia urgente, la scena verrà interrotta dall’arrivo di Peri in hotel: la ragazza si presenterà alla reception dicendo “Sono la fidanzata di Cihan Sansalan”. Quelle parole congeleranno la sala e, dall’altra parte del telefono non ci sarà Cihan ma Melek, che ascolterà tutto.

I Sansalan andranno a Konya per chiedere perdono a Sumru

Tutta la famiglia Sansalan si precipiterà a Konya per chiedere scusa a Sumru. Da alcuni giorni la donna si è trasferita lì, delusa da una famiglia che crede che abbia finto di essere stata violentata da Halil.

La perplessità di Tahsin è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Sumru ha scelto di lasciarsi i suoi cari alle spalle per intraprendere una nuova vita. A smuovere la situazione ci penserà Nilay, cara amica di Sumru, che le era stata accanto dopo la violenza di Halil e durante il parto dei gemelli. Si presenterà a casa della famiglia Sansalan per raccontare quanto accaduto, facendo vedere ai familiari la copia della denuncia che Sumru aveva sporto nei confronti di Halil.

Sumru li caccerà di casa dopo aver saputo della denuncia mostrata da Nilay

Spinti dal senso di colpa, si precipiteranno a Konya. Verranno accolti con molta freddezza da Sumru, anche se deciderà di ascoltare il loro pentimento.

La donna sembrerà ammorbidirsi, finché Esat non racconterà della denuncia mostrata da Nilay. A quel punto Sumru si irrigidirà: penserà che i suoi abbiano creduto alla verità solo dopo aver visto quel verbale e si sentirà offesa e non vorrà più avere a che fare con loro, così li manderà via.

In hotel arriverà Peri, la fidanzata di Cihan, mentre Bunyamin sarà al telefono con Melek

Intanto, nell'hotel dei Sansalan in Cappadocia ci sarà, come sempre, un gran da fare. A occuparsi di tutto sarà Bunyamin, visto che Cihan si trova a Konya. Si troverà alla reception insieme a due dipendenti, quando alla tv sentiranno una notizia che riguarda Sevilay: la ragazza è ricercata a Istanbul per l'omicidio di Andac.

Bunyamin non saprà cosa fare, forse sarà il caso di avvertire Cihan, così comporrà il numero. In quel momento, Cihan si troverà in un bar di Konya insieme a Melek, ma quando squillerà il telefono, si troverà in bagno. Leggendo il nome di Bunyamin, Melek risponderà, ma dall’altro capo accadrà una scena surreale: Bunyamin verrà distratto dall’ingresso in reception di una ragazza elegante che dirà “Salve, sono Peri, la fidanzata di Cihan Sansalan", dirà con nonchalance. Bunyamin sarà talmente sconvolto che farà cadere il telefono a terra, mentre, dall'altra parte del telefono, Melek sentirà tutto e la gelosia inizierà a tormentarla. Che cosa succederà?