Le anticipazioni de La Promessa per gli episodi in onda dal 31 ottobre all'8 novembre su Rete 4, alle ore 19:40 annunciano che Samuel viene pressato da Cruz e decide di restare a La Promessa, mentre Jana si oppone alla vendita delle terre, cercando di tenere fuori Manuel dalle decisioni economiche. Maria, terminata la sua relazione con Samuel, si dedica agli aiuti umanitari.

Nel frattempo due sacchi di farina scompaiono dalla dispensa, scatenando accuse reciproche tra la servitù. La verità si rivela quando Angela ammette di averli presi per sostenere i rifugiati.

Cruz spinge Curro a convincere Angela a tornare in Svizzera, mentre Jana e Teresa cercano di aprire la porta della camera segreta.

Infine Cruz scopre un segreto legato al palazzo di Madrid ceduto da Alonso.

Curro cerca risposte nella stanza segreta

Il giovane Curro è determinato a scoprire i segreti della stanza segreta e crede che Ramona possa avere le risposte che cerca. Decide di cercarla, lasciando a Jana il compito di salutare tutti a nome suo. La sua missione è riportare Ramona a Luján per confermare che gli oggetti ritrovati nella camera appartengano a Lola.

Intanto Jana continua a esplorare la stanza segreta, sperando di recuperare ricordi perduti ma senza successo. La tensione è palpabile, mentre Cruz si domanda il perché della complicità tra Curro e l'ex domestica.

Cruz e Alonso tramano per vendere le terre

I problemi economici della tenuta si fanno sempre più urgenti. Cruz convince Alonso a tendere una trappola a Martina per costringerla a vendere le sue terre. Nonostante la reticenza iniziale, Alonso cede e lascia che Cruz prenda in mano la situazione. Martina, riluttante, è costretta ad accettare la vendita con Cruz e Alonso che detengono la maggioranza delle quote.

Nel frattempo Ricardo e Ana lottano per raccontare una verità condivisa a Santos sul loro passato. Alla fine il giovane decide di perdonare entrambi, accettando la mezza verità raccontata dai genitori.

Nella puntata precedente di La Promessa

Nella puntata precedente di La Promessa, andata in onda venerdì 30 ottobre, l'arrivo di Ana ha provocato un terremoto emotivo tra la servitù, specialmente mettendo a dura prova il rapporto tra Ricardo e Pia.

Jana è stata messa a tacere dal marchese riguardo le questioni economiche, mentre i cuochi hanno cercato nuove soluzioni per sfamare tutti con le poche risorse disponibili. Jana, nel suo tentativo di riscoprire il passato, ha cercato di aprire la porta della camera segreta. Angela ha continuato a insistere con sua madre per sapere cosa fosse successo con Cruz, mentre Leocadia ha chiesto alla marchesa di convincere Angela a tornare in Svizzera per studiare. Cruz infine ha impedito a padre Samuel di lasciare La Promessa, volendo che resti.