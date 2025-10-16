A pochi giorni dal faccia a faccia che ha avuto con Barbara De Santi negli studi di Uomini e donne, Ruggiero D'Andrea ha rilasciato un'intervista a Lorenzo Pugnaloni e ha detto cose molto forti sull'ex fidanzata. Il cavaliere ha definito la dama "autistica" (in riferimento al suo modo di fare, che sarebbe lo stesso in tutte le occasioni) e "classista", e lei sembra avergli risposto su Instagram menzionando la verità che vincerebbe sempre sulle bugie.

Le dure parole di Ruggiero

Il 15 ottobre è stata pubblicata l'intervista che Ruggiero ha concesso a Pugnaloni per il format Casa Lollo, e a colpire sono soprattutto le parole che ha usato per descrivere l'ex fidanzata.

Quando gli è stato chiesto cosa pensa del fatto che Barbara ha accettato di rimettersi in gioco subito dopo la loro rottura, il cavaliere di Uomini e donne ha risposto: "Mi aveva giurato che non sarebbe più tornata anche se tra noi fosse finita".

Le dichiarazioni più forti di D'Andrea, però, sono quelle sui comportamenti di De Santi che non gli sono mai andati a genio e sui quali ha riflettuto solo dopo la fine della storia.

"Lei è autistica, meticolosa e sempre ripetitiva. Se esce dai suoi canoni, sbarella", ha affermato l'imprenditore.

L'attacco sul lavoro da insegnante

Sempre in quest'intervista, Ruggiero è andato contro Barbara raccontando della volta in cui l'avrebbe definito "l'uomo più povero con cui è stata".

"Lei sarebbe da radiare dall'albo delle maestre, è classista. Come fa ad insegnare ai ragazzi che devono studiare e crescere?", ha tuonato il cavaliere di Uomini e donne.

Secondo D'Andrea, inoltre, De Santi parteciperebbe al dating-show solo per motivi economici, nel senso che la visibilità che le dà il programma le permetterebbe di lavorare sui social facendo sponsorizzazioni.

La replica piccata di Barbara

A qualche ora di distanza dalla pubblicazione dell'intervista di Ruggiero, Barbara ha pubblicato una storia su Instagram che molti fan di Uomini e donne hanno interpretato come una risposta all'ex e a tutte le cose poco carine che ha detto sul suo conto.

"La purezza non è solo dire la verità, ma non ascoltare le bugie", è la riflessione che De Santi ha condiviso sul suo account.

La dama del trono Over, però, ha aggiunto anche un suo pensiero sull'argomento ed è il seguente: "La verità anche sussurrata vince sulle chiassose bugie".

Da quando è tornata nel cast del dating-show, Barbara è uscita una volta a cena con Federico (i due sono rimasti amici) e poi non è più stata chiamata al centro dello studio per parlare di una nuova frequentazione, quindi per ora non ha ancora incontrato la persona con la quale provare a dimenticare l'ultima delusione d'amore.