Negli episodi de La Promessa in onda dal 19 al 25 ottobre, Padre Samuel vorrà lasciare la tenuta, nonostante Maria ha cercato in tutti i modi di fargli cambiare idea. Inoltre Pia lascerà Ricardo dopo che l'uomo le dirà di amare ancora l'ex moglie Ana.

Alonso, invece, penserà a possibili licenziamenti visa la difficile situazione finanziaria, mentre Leocadia non avrà abbandonato l'idea di vendicarsi di Cruz.

Angela avvia delle indagini sul conto di Curro

Cruz, grazie al contributo involontario di Jana, scoprirà chi l'ha tradita. Intanto Exposito, durante il pranzo, avanzerà la sua idea di utilizzare l'abilità di Manuel nell'aviazione come possibile fonte di guadagno.

Alonso e Cruz però riterranno non praticabile questa proposta e si dichiareranno contrari. Inoltre Maria sarà disperata, in quanto Padre Samuel si rifiuterà in ogni circostanza di parlare del bacio che si sono scambiati.

Nel frattempo Angela avvierà delle indagini sul conto di Curro ed in particolare vorrà capire come mai non ha fatto alcun cenno di Martina, nonostante l'ha vista al ballo. In tutto questo, Leocadia intimerà a Lorenzo di non baciarla più altrimenti ne pagherà le conseguenze, mentre Pia ragionerà se è il caso di porre fine alla sua relazione con Ricardo. Quest'ultimo rimprovererà Petra di essersi intromesse nelle vicende personali sue, di Adarre e Santos.

Jana vuole indagare sulla camera segreta

Padre Samuel comunicherà alla servitù che andrà via da La Promessa e che potrebbe essere trasferito lontano. Maria spererà che possa rimanere, ma l'uomo spiegherà che la sua decisione di partire è irrevocabile e che nessuno gli farà mai cambiare idea. Intanto Pia si separerà da Ricardo dopo che il maggiordomo le ha confidato di provare ancora dei sentimenti per l'ex moglie Ana.

Nel frattempo Alonso inviterà Romulo a suggerire possibili licenziamenti vista la difficile situazione finanziaria della tenuta. Il marchese penserà anche di vendere dei terreni, ma Catalina vorrà raddoppiare le coltivazioni. In tutto questo, Lorenzo proverà a far sposare Curro con la figlia del duca de Castroviejo, mentre Leocadia non avrà abbandonato l'idea di rinunciare alla vendetta nei confronti di Cruz.

Jana, invece, chiederà a Pia e Teresa di poter indagare sulla camera segreta.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, la famiglia de Lujan si è trovata a dover fronteggiare una grave crisi economica, in quanto dopo le nozze tra Manuel e Jana nessuno ha voluto più fare affari con Alonso. Quest'ultimo si è rifiutato di accettare un prestito importante di Lorenzo, poiché in passato ha tentato di impossessarsi della tenuta.

Jana, invece, ha pensato che Cruz stesse nascondendo qualcosa visto che la marchesa non ha voluto il suo aiuto nella revisione dei conti, mentre Romulo ha placato l'ira di Santos nei confronti di Ricardo.