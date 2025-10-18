Negli episodi di Beautiful in onda dal 20 al 25 ottobre, Steffy temerà per la propria incolumità e colpirà a morte Sheila con un coltello. La giovane Forrester spiegherà di essere stata costretta a compiere questo gesto come autodifesa, in quanto l'anziana Carter stava nascondendo qualcosa in tasca. Finnegan si mostrerà scioccato per la morte della madre biologica, mentre Ridge suggerirà al genero di stare vicino alla moglie.

Steffy teme che qualcuno la sta osservando fuori dalla finestra

Liam si troverà al Giardino a ritirare la sua cena da asporto ed inviterà Deacon a fare presto, poiché non è una sua intenzione incontrare Sheila.

Sharpe però lo rincuorerà, dicendogli come la donna non è presente in quel posto e che comunque non ha motivo di preoccuparsi, visto che non è più la persona pericolosa di un tempo.

Nel frattempo Steffy si troverà al buio da sola nella casa sulla scogliera, a causa di una tempesta che ha provocato un black-out nella zona. La giovane Forrester sospetterà che qualcuno la stia osservando fuori e sarà preoccupata all'idea che possa essere l'anziana Carter. In tutto questo, Finnegan manifesterà a Hope la sua paura sul fatto che Steffy è in casa da sola ed i suoi timori saranno confermati, poiché riceverà una chiamata sconvolgente dalla moglie in cui gli rivelerà di avere colpito a morte Sheila con un coltello.

Ridge consiglia a Finnegan di supportare Steffy

Carter si troverà alla Forrester Creations ed annuncerà a Ridge e Thomas che Sheila ha perso la vita nella casa sulla scogliera. I due uomini, non appena sentiranno quelle parole, si recheranno immediatamente da Steffy per accertarsi come si sono svolti realmente i fatti.

La giovane Forrester davanti al padre ed al fratello si mostrerà scioccata e spiegherà che è stata costretta a difendersi, poiché si è ritrovata all'improvviso davanti a sé Sheila che nascondeva qualcosa in tasca. La ragazza aggiungerà che ha invitato a più riprese la rossa ad andare via e di fronte al suo rifiuto non ha potuto fare altro che colpirla con un coltello, poiché non sapeva che tipo di reazione avrebbe potuto avere nei suoi confronti.

In tutto questo, Finnegan si mostrerà stupito per la morte della madre biologica e non accetterà il fatto che è stata sua moglie a toglierle la vita. Ridge si accorgerà subito del comportamento anomalo del genero e gli suggerirà di stare accanto a Steffy, in un momento per lei così tanto complicato.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Luna ha detto chiaramente a Zende di non essere innamorata di lui e di volere raccontare a RJ di averlo tradito. Inoltre Zende ha accusato Poppy di essere la responsabile principale dei problemi della figlia.

Hope, invece, ha chiesto a Deacon di separarsi da Sheila, mentre Steffy ha fatto presente all'anziana Carter che non avrebbe mai avuto alcun tipo di rapporto con Finnegan.