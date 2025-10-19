Da giorni i fan di Uomini e donne si stanno chiedendo perché Gianmarco Steri non si esponga sui molti gossip che circolano sulla sua vita privata, in particolare su quello relativo al presunto riavvicinamento con Martina De Ioannon. Secondo una segnalazione che è arrivata sia a Deianira Marzano che ad Amedeo Venza, l'ex tronista non romperebbe il silenzio su suggerimento della sua agenzia, che l'avrebbe già avvertito che Alfonso Signorini lo vorrebbe nel cast della prossima edizione del Grande Fratello.

Nuove indiscrezioni sul futuro di Gianmarco in tv

Ciro Solimeno ha parlato di Martina e di quello che gli avrebbe confermato in una recente telefonata: che lei e Gianmarco si starebbero frequentando e che l'altro giorno si sarebbero anche baciati.

Tra i fan di Uomini e donne, però, c'è chi si interroga sul motivo per il quale Martina e Gianmarco siano in silenzio da quando hanno cominciato a circolare i primi rumor sul loro riavvicinamento. Da settimane, i due pubblicano solo contenuti di lavoro o di serate con gli amici.

Secondo un utente che ha scritto sia a Venza che a Marzano, entrambi gli ex tronisti non si starebbero esponendo per un motivo ben preciso.

"Martina e Gianmarco si sentono e si vedono.

Lui fa parte dell'agenzia di Alfonso Signorini, che lo vuole al prossimo Grande Fratello, quindi gli è stato consigliato di non smentire e di non confermare nulla perché questa storia dovrà andare avanti nel reality", si legge in una recente segnalazione.

Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno confermato l'indiscrezione secondo la quale Signorini vorrebbe Gianmarco nel cast dell'edizione del GF che dovrebbe andare in onda all'inizio del 2026, e poi hanno aggiunto: "Ne vedremo delle belle".

La metafora di Martina conquista il web

Anche se non si sta esponendo in maniera esplicita sulla sua intricata situazione sentimentale, in questi giorni Martina starebbe usando alcune metafore per difendere le sue scelte.

Il 19 ottobre, ha attirato l'attenzione con un video nel quale ha parlato del nuovo modello di cellulare che vorrebbe comprare e l'ha paragonato a quello che ha già, che tutti le starebbero consigliando di tenere.

Secondo molti fan di Uomini e donne, con questo discorso, Martina avrebbe lasciato intendere che il "vecchio" (Ciro) non va più bene per lei, mentre il "nuovo" (Gianmarco) la intriga e quasi sicuramente lo sceglierà.

“stavo leggendo delle cose che non mi aspettavo proprio… farò la scelta azzardata” mentre parla del nuovo iphone a me fa morire io la amo gliene fregasse di meno muahha pic.twitter.com/94pzRQhVe7 — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) October 19, 2025

Il parere degli utenti di X

I contenuti che sta postando Martina in questo periodo, stanno appassionando tantissimi utenti social.

"Dice che farà la scelta azzardata mentre parla del nuovo cellulare, mi fa morire", "A lei non interessa nulla, iconica", "Se non le fanno fare il Grande Fratello, la prendo male", "Che diva", "Lei si sta esprimendo solo tramite metafore, che trash", "Ci sta intrattenendo più di quei noiosi dei tronisti", "Lei è proprio la concorrente perfetta, mi raccomando Signorini", "L'unico modo per far fare ascolti al GF a gennaio, è mettere nella casa sia Martina che Gianmarco", si legge su X.