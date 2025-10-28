Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Alonso farà uno smacco a Manuel in seguito alla morte di Jana. Il marchese informerà suo figlio di non poter sotterrare la nuora nella tomba di famiglia in quanto una semplice domestica.

Jana perde la vita, Manuel vedovo

Jana morirà dopo essere stata colpita al ventre da uno sparo. Il sergente Burdina arresterà Cruz dopo aver recuperato una serie di prove a suo sfavore. La marchesa negherà di aver fatto del male alla nuora ma non verrà creduta da nessuno.

La donna verrà portata in carcere, uscendo così di scena. Allo stesso tempo, Manuel rinnegherà sua madre, apparendo particolarmente devastato per la perdita della moglie e del figlio che attendeva da lei. Il marchesino si chiuderà in sé stesso tant'è che la sorella maggiore Catalina e Martina cercheranno di aiutarlo a superare il momento difficile. Le disgrazie per la famiglia Luhan non saranno finite qui perché Alonso riceverà una lettera di minacce dalla casa reale dopo lo scandalo provocato dalla diffusione della notizia riguardo la paternità di Curro.

Alonso rivela a Manuel di non poter far sotterrare Jana nella tomba di famiglia

Dagli spoiler de La Promessa si apprende che il monarca informerà Alonso dell'apertura di un procedimento che potrebbe portarlo a sottrargli anche il marchesato de Lujan.

Il re di Spagna ventilerà di togliere a Curro il titolo di baronetto. Alonso chiederà aiuto a Locadia che muoverà le sue conoscenze per evitare di compiere altri passi falsi.

Il marchese informerà poi Manuel che Jana non potrà essere sepolta nella tomba di famiglia in quanto una domestica. Il giovane accuserà il padre di avergli dato il colpo di grazia dopo l'omicidio della moglie compiuto apparentemente da Cruz. Tuttavia, Manuel capirà che in fondo Jana non avrebbe voluto essere sepolta nella stessa tomba dove sarebbe finita anche Cruz. Il marchesino accetterà l'ordine di Alonso e per questo Jana sarà sepolta nel cimitero delle persone comuni al termine di una cerimonia celebrata da Padre Samuel.

Alonso è in ansia per le condizioni del suo palazzo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate a fine mese in televisione, Alonso è apparso in ansia per le condizioni economiche in cui versa il suo palazzo. Il marchese ha chiesto a Romulo di licenziare qualcuno del suo personale, facendole preparare una lista dei nomi di alcuni camerieri. Padre Samuel, invece, è apparso sicuro di andarsene dal marchesato per il disappunto di Maria, che prova dei sentimenti per lui. Il prelato ha continuato a rifiutare gli aiuti di Angela che avrebbe voluto lavorare nel suo rifugio.