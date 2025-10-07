Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano momenti drammatici per una delle protagoniste, suscitando grande ansia e preoccupazione per le sue condizioni di salute. Nelle prossime puntate della soap, in onda su Rete 4, Petra si aggraverà a causa del tetano. Si scatenerà così una corsa contro il tempo per trovare il siero antitetanico necessario a salvarla. Samuel, Curro e Angela si mobiliteranno immediatamente per recuperare l'antidoto e tentare di salvarle la vita.

Petra sta per morire

Petra continuerà a non stare bene e le sue condizioni si aggraveranno fino a metterla in pericolo di vita.

Alla tenuta arriverà il dottor Salazar che, dopo una visita accurata, formulerà la sua diagnosi: la governante è affetta da tetano. La notizia della malattia, potenzialmente mortale, sarà un duro colpo che sconvolgerà non solo la servitù de La Promessa, ma anche la famiglia De Lujan. La preoccupazione sarà altissima, e Samuel si attiverà immediatamente per cercare un siero antitetanico che potrebbe salvare la vita della governante dei marchesi.

Curro chiede aiuto a Lorenzo per salvare la vita a Petra

Nel frattempo, non sarà soltanto il prete a mobilitarsi per cercare un siero salvavita per Petra. Non riuscendo a trovare l'antidoto, interverrà anche Curro, che riuscirà a convincere Angela a rivolgersi a Lorenzo De La Mata per chiedere aiuto.

Il capitano accetterà di mettersi a disposizione per reperire il siero necessario a combattere il tetano e salvare la governante. Le anticipazioni de La Promessa non rivelano ancora quale sarà il destino di Petra, né se riuscirà a guarire e tornare in forze al più presto. Intanto, ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali nate a palazzo: Vera e Lope si lasceranno definitivamente, mentre Antonio, il figlio di Simona, sarà pronto a convolare a nozze con Enora. Per quanto riguarda Lorenzo, invece, farà una proposta di matrimonio ad Angela davanti a tutta la famiglia, lasciando tutti sconvolti per la sua decisione di voler sposare la figlia di Leocadia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Angela è arrivata a La Promessa

Nelle precedenti puntate, Leocadia ha presentato alla famiglia De Lujan sua figlia Angela, giunta all’improvviso alla tenuta. Nel frattempo, Manuel e Jana sono partiti per il viaggio di nozze, durante il quale hanno conosciuto una coppia di anziani che li ha ospitati. Catalina, invece, ha accusato un malore durante una discussione con Cruz ed è stata visitata d’urgenza da un medico giunto a palazzo. La diagnosi è stata chiara: la figlia del marchese non aspetta un solo bambino, ma due gemelli. Al termine della visita, le è stato raccomandato assoluto riposo per le ultime settimane di gravidanza.