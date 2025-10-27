Nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna, la protagonista Bahar prenderà un grosso spavento, infatti porterà suo figlio Doruk in ospedale e dopo averlo affidato alle cure dei medici, si sfogherà dicendo: “Ha iniziato a delirare, non apre più gli occhi”.

Enver distrugge la sua casa con un incendio dopo la morte della moglie Hatice

Hatice non sopravvivrà a un grave incidente stradale avuto con Arif (Feyyaz Duman), Sarp (Caner Cindoruk) e Bahar. La donna morirà in ospedale, facendo crollare la figlia Sirin (Seray Kaya) e il marito Enver (Serif Erol).

Quest’ultimo non accetterà la perdita della moglie, al punto da essere convinto di vederla ancora al proprio fianco.

Un giorno Enver lascerà delle candele accese su un tavolo che scateneranno un pericoloso incendio nella sua casa. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, Bahar aiuterà il suo patrigno, accogliendolo nella sua abitazione.

Doruk si ammala

A seguito del trasferimento di Enver e Sirin a casa di Bahar, il piccolo Doruk si ammalerà e inizialmente tutti crederanno che si tratti di un semplice virus. In particolare Doruk avrà la febbre, mal di pancia e nausea, a un certo punto però il bimbo ingannerà sua madre Bahar, infatti fingerà di bere, mentre invece verserà la sua acqua nella ciotola del gatto e nella bottiglia di sua sorella Nisan.

Dopo qualche giorno, quest’ultima avviserà la madre Bahar, dicendole che suo fratello pronuncia delle frasi senza senso con gli occhi chiusi.

A quel punto, parecchio preoccupata, Bahar si accorgerà che suo figlio ha la febbre molto alta, così prenderà un taxi per portarlo di corsa in ospedale. Dopo aver affidato Doruk ai medici, dicendo ‘Mio figlio non apre più gli occhi’, Bahar si lascerà andare a un pianto disperato e si metterà a pregare nella sala d’attesa.

Riepilogo: Bahar terrorizzata dal rapimento dei figli Nisan e Doruk

Negli episodi recenti già andati in onda su Canale 5, Bahar ha sorpreso il marito Sarp insieme alla nuova moglie e ai loro bambini nell'albergo in cui alloggiano. Subito dopo, la donna è stata raggiunta da Münir, che - senza mostrarle il proprio volto - l’ha spaventata dicendole di aver rapito i suoi figli Nisan e Doruk.

In particolare, Bahar si era recata nell'hotel per incontrare Sarp, invece è caduta in una trappola organizzata da Sirin con la complicità di Piril e Suat.

L'obiettivo di Sirin era proprio quello di far scoprire a Bahar che Sarp si è rifatto una nuova vita al fianco di Piril. Dopo essersi ricongiunta con i suoi bambini e aver temuto il peggio, Bahar si è resa conto che è arrivato il momento di voltare pagina, così ha fatto un colloquio di lavoro come cassiera nel locale di Emre.