Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 20 al 24 ottobre, Marcello confesserà a Matteo di avere tradito Adelaide la sera in cui Rosa ha avuto l'aggressione. Inoltre Umberto provocherà lo stesso Barbieri, aumentando i suoi dubbi.

Delia e Botteri, invece, riusciranno a chiarire le loro incomprensioni, mentre Fulvio sarà deluso da Caterina dopo che scoprirà che ha un fidanzato segreto.

Paola Sacchi vuole incontrare Rosa

Adelaide vorrà coinvolgere Marcello nei preparativi per le nozze, ma l'uomo sarà distratto da tanti pensieri anche se farà di tutto per non deludere la contessa.

Intanto Ciro assumerà Johnny come nuovo cameriere del Gran Caffè Amato.

Odile, invece, sarà propensa ad assumere Greta come nuova stilista della Galleria Moda Milano. Umberto però si mostrerà contrario e rivolgerà numerose domande scomode alla giovane Marchesi.

Nel frattempo Rosa lascerà l'ospedale e tornerà a lavorare per il Paradiso Donna, ma continuerà ad avere paura e questo nonostante Rodolfo è stato arrestato. La giovane Camilli sarà anche molto malinconica, perché penserà al bacio scambiato tra lei e Barbieri.

Nel frattempo Paola Sacchi, vittima di soprusi da parte del marito, vorrà incontrare proprio la giornalista.

In tutto questo, Marina Valli lavorerà insieme a Matteo al musicarello, mentre Delia parteciperà alla sfilata di acconciature degli Ambrosini grazie all'intervento di Johnny.

Umberto chiede una tregua ad Adelaide

Monsignor Giglio si recherà a Villa Guarnieri per dare la benedizione ai futuri sposi ed Umberto approfitterà delle incertezze di Marcello per provocarlo. Intanto Fulvio sarà turbato perché verrà a conoscenza che Caterina ha un fidanzato segreto e Roberto gli darà dei consigli per gestire al meglio la situazione. Ciro, invece, si infurierà quando scoprirà che Johnny ha dormito nel ballatoio, ma Mimmo risolverà ogni cosa.

Nel frattempo Delia penserà di avere ferito Botteri andando alla sfilata degli Ambrosini da sola, ma i due chiariranno le loro incomprensioni. In tutto questo, la proposta di Marina di cantare al matrimonio della contessa non sarà accettata, mentre Umberto chiederà una tregua ad Adelaide.

Inoltre Marcello racconterà a Matteo cosa è successo la sera dell'aggressione a Rosa e comprenderà di doverne parlare con la contessa. Barbieri comunque alla vigilia delle nozze prenderà una scelta dolorosa.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Adelaide ha dubitato sullo svolgimento del suo matrimonio dopo che il vestito da sposa si è rovinato. I bozzetti di Greta hanno ridato speranza alla contessa. Inoltre Elvira e Salvatore hanno salutato amici e familiari e si sono trasferiti a Sanremo.

Rosa, invece, è stata aggredita da Rodolfo Sacchi ed è rimasta sotto osservazione in ospedale per una commozione celebrale, mentre Matteo ha chiesto a Marcello di fare chiarezza sui suoi sentimenti.