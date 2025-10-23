Il riavvicinamento tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non sarebbe avvenuto dopo la fine delle loro ultime relazioni, ma alcune settimane prima. Questo almeno è quello che ha raccontato Matteo, un ragazzo che sostiene di essere amico dell'ex tronista di Uomini e donne: in un'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, il giovane ha anche svelato il contenuto dei messaggi che la 28enne avrebbe mandato al barbiere dal 10 settembre scorso, quindi quando era ancora legata ufficialmente a Ciro Solimeno.

La versione di una persona vicina a Gianmarco Steri

Il flirt tra Martina e Gianmarco è sulla bocca di tutti e ogni giorno trapelano nuove indiscrezioni su come sarebbe avvenuto il loro riavvicinamento.

Il 22 ottobre scorso, ad esempio, è stata pubblicata l'intervista di un giovane che sostiene di essere molto amico di Steri: Matteo ha parlato a lungo di quello che sarebbe successo quando i due ex tronisti di Uomini e donne si sono incontrati in un locale di Roma, ma anche il contenuto dei messaggi che lei gli avrebbe inviato prima di quella sera.

Il giovane ha raccontato che sarebbe stato proprio il barbiere a mostrargli la sua chat con De Ioannon, e sarebbe rimasto stupito dall'apprendere che i due avrebbero cominciato a scriversi il 10 settembre.

Si dice che sarebbe stata Martina a fare il primo passo quando sia lei che Gianmarco erano ancora fidanzati, e l'avrebbe fatto con parole piuttosto forti e significative.

Il contenuto della chat secondo l'amico

Matteo ha svelato a Lorenzo Pugnaloni e ai fan di Uomini e donne che dal 10 settembre Martina avrebbe scritto a Gianmarco: "Mi manchi, ho voglia di te, voglio stare da sola con te".

Secondo il ragazzo, inoltre, inizialmente il barbiere avrebbe risposto in modo freddo a De Ioannon perché sapeva che, in quel periodo, era fidanzata con Ciro, poi dopo l'incontro in discoteca la situazione sarebbe cambiata.

"Quella sera c'era anche Raul, che si è defilato quasi subito, e loro si sono parlati al bancone ma non c'è stato un bacio", ha raccontato il giovane che sostiene di essere un caro amico di Steri.

Le voci sul ritorno in televisione

Nelle ultime ore, inoltre, si vocifera che Martina e Gianmarco potrebbero tornare in tv tra non molto per parlare del loro riavvicinamento.

Secondo rumor tutti da confermare, la nuova "coppia" potrebbe rompere il silenzio o a Verissimo o in una delle prossime registrazioni di Uomini e donne.

Al momento non sono trapelate altre indiscrezioni sul futuro di Steri e De Ioannon, ma i fan sperano di rivederli al più presto per sentire dalle loro voci cos'è successo da quando hanno detto addio a Cristina e a Ciro.