Le anticipazioni turche riguardanti il finale di Tradimento rivelano la tragica fine di due protagonisti. Nelle prossime puntate della soap in onda su Canale 5, Tolga e Yesim perderanno la vita prematuramente, mentre Tarik verrà arrestato. Intanto, ci sarà un salto temporale che permetterà di scoprire cosa è accaduto agli altri personaggi. Oylum sarà incinta, mentre Oltan si dedicherà al suo unico erede, il piccolo Can. Proprio quest’ultimo avrà già compiuto due anni e tutta la famiglia allargata si riunirà per festeggiare il bambino.

Ipek uccide Tolga, Yesim viene investita

Nel finale di Tradimento si assisterà alla scomparsa prematura di due protagonisti: Tolga e Yesim. Per entrambi, la causa del decesso sarà diversa. Tolga verrà assassinato da Ipek, mentre Yesim subirà la stessa sorte toccata a Burcu, venendo investita alla stazione dei treni. Emergono inoltre nuovi dettagli su Ipek, che non toglierà volontariamente la vita al figlio di Oltan: l’omicidio avverrà per errore, a causa di un singolo colpo di arma da fuoco che si rivelerà fatale per Tolga. Nella puntata finale della soap turca, ci sarà un salto temporale che mostrerà ai telespettatori come sono proseguite le vite dei protagonisti.

Tarik è in carcere, Selin è ricoverata in una clinica

I protagonisti di Tradimento si troveranno alla villa di Guzide e Sezai per festeggiare il secondo compleanno di Can. Oltan, intanto, sarà diventato ufficialmente il nonno del bambino dopo aver scoperto che Can è in realtà figlio di Tolga e non di Behram, come aveva sempre creduto. Selin non presenzierà all’evento perché verrà ricoverata in una clinica dopo il decesso di suo marito. Ci sarà una bella notizia per Oylum, che aspetterà un figlio da Kahraman. Tarik non sarà presente, poiché costretto a scontare la sua pena dietro le sbarre. Oyku non verrà lasciata sola e resterà sempre al fianco di Guzide, vista la tragica fine di Yesim e l’assenza di Tarik.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Guzide ha scoperto che Dundar non è suo figlio

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Guzide ha creduto che Dundar fosse suo figlio biologico, scambiato alla nascita con Oylum. Tuttavia, nemmeno questa volta il ragazzo si è rivelato essere il vero figlio degli ex coniugi Yenersoy. L’ex giudice ha scoperto la verità grazie a un’ostetrica che si è presentata a casa sua, raccontandole di essere certa che il giovane imprenditore non potesse essere realmente suo figlio. Nel frattempo, Dundar ha iniziato una relazione clandestina con Yesim, che si è rivelata nefasta per quest’ultima. Tarik, infatti, grazie a una soffiata ricevuta da Umit, segretamente innamorato di Yesim, ha scoperto la tresca della moglie.

L’avvocato Yenersoy si è quindi recato in fretta e furia nell’albergo indicatogli dall’ex cognato e ha filmato il tradimento, documentando così una prova utile in fase di divorzio. La vendetta di Tarik non si è fatta attendere: l’uomo ha impedito alla moglie di vedere la loro bambina e ha raccontato alla piccola Oyku che sua madre l’aveva abbandonata per andare in Australia con il suo nuovo fidanzato.