Nel finale di Tradimento, Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) verrà arrestato. A farlo finire in prigione per l’omicidio del suo socio in affari, Korkmaz, sarà la sua ex moglie Güzide Özgüder (Vahide Perçin).

Yesim confessa a Guzide di aver costretto a sposare Tarik con un ricatto

Proprio quando verrà alla luce che Dundar non ha alcun legame di parentela con Guzide, Yesim metterà fine alla relazione clandestina intrapresa con il ragazzo. Dopo aver chiesto scusa a Guzide per essersi gettata tra le braccia di colui che lei credeva fosse il suo secondogenito, Yesim le rivelerà di aver costretto Tarik a sposarla, ricattandolo con un filmato in grado di incastrarlo per l’omicidio di un suo socio in affari.

Appena Guzide le chiederà di farle vedere il video, Yesim le farà presente che Tarik si è servito dell’aiuto di un hacker informatico per eliminarlo. A quel punto, Guzide penserà di contare sulla complicità di Tolga (Caner Şahin) per risolvere l’intricata faccenda. L’obiettivo della donna sarà quello di vendicarsi del padre dei suoi figli per tutte le menzogne che le ha raccontato.

Guzide tende una trappola a Tarik dopo aver ottenuto un suo video compromettente

Dopo essere entrato in possesso della chiavetta usb e del vecchio computer di Yesim, Tolga chiederà ai suoi dipendenti di trovare il filmato in cui Tarik spara un colpo di pistola in pieno petto a Korkmaz.

Non appena avrà il video tra le mani, Guzide convocherà l’ex marito Tarik a casa sua e gli tenderà una trappola.

L’uomo verrà arrestato con l’accusa di omicidio dopo l’arrivo improvviso della polizia.

Tarik ha messo fine alla vita di Korkmaz sotto lo sguardo di Yesim

Tarik si è sbarazzato di Korkmaz, un uomo con cui aveva stretto degli affari illeciti in passato. Dopo aver pedinato il marito, Yesim ha ripreso la scena dell’omicidio con il suo cellulare. Tarik ha ucciso Korkmaz quando ha minacciato di trascinarlo nel baratro insieme a lui, dopo il suo rifiuto di aiutarlo a fuggire dalla città. Successivamente, Yesim si è servita del video per obbligare Tarik a diventare suo marito. Guzide, invece, ha scoperto che il suo secondogenito che le è stato sottratto alla nascita si chiamava Murat e che è stato affidato in adozione a un'altra coppia da suo marito Tarik, dopo essere nato con delle gravi malformazioni.

Non appena ha appreso la verità tenuta nascosta per anni, Guzide si è ritrovata devastata dal dolore a causa dell’ex marito Tarik, e si è sfogata chiedendo perdono al figlio deceduto da tempo a causa di una meningite.