Le anticipazioni turche di Tradimento annunciano momenti concitati e nuove verità che verranno a galla per alcuni protagonisti. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Ipek sequestrerà Azra e inizierà una fuga disperata per non essere accusata dell’omicidio di Serra. Intanto, Oltan scoprirà la verità sulle reali origini del piccolo Can: è suo nipote, figlio di Tolga e non di Behram.

Sezai vuole che Ipek paghi per l'omicidio di Serra

Sezai scoprirà che sua figlia ha perso il bambino che aspettava da Oltan e riterrà che sia giunto il momento che sconti la sua pena in carcere per aver tolto la vita a Serra.

Si presenterà per prendere Ipek, ma al suo arrivo nell’appartamento troverà soltanto la domestica Neva, che nel frattempo avviserà la ragazza delle intenzioni del padre. Approfittando del fatto che Sezai si addormenterà nell’attesa della figlia, Ipek riuscirà a fuggire con Neva. Le due saranno subito in difficoltà: non avranno né soldi né un posto dove andare. A questo punto, Ipek si introdurrà nell’abitazione di Azra insieme alla domestica. Tuttavia, l’arrivo improvviso della nipote di Tarik metterà le due fuggitive in una situazione difficile da gestire portando a scelte azzardate. Ipek punterà un’arma contro l’amica, la tramortirà, poi le sferrerà un colpo alla nuca, sequestrandola e imbavagliandola.

Di fronte alla follia di Ipek, Neva fuggirà, mentre la ragazza si rifugerà in un albergo, registrandosi con i documenti di Azra. Parallelamente, Azra verrà soccorsa dai vicini di casa e si recherà subito da Guzide per raccontarle quanto accaduto. Sezai, intanto, si metterà sulle tracce di sua figlia, ma non riuscirà a rintracciarla.

Oltan scopre che Can è il figlio di Tolga

Una sconvolgente verità verrà a galla. Tutto inizierà quando Oylum si renderà conto di aver perso il cellulare, evento che sarà fonte di grande turbamento per la ragazza. Kahraman non riuscirà a comprendere il motivo per cui sua moglie è così scossa dal fatto di non avere più il telefono, considerando che potrebbe tranquillamente comprarne uno nuovo.

Il mistero verrà presto svelato: Oylum è in ansia perché nel cellulare è conservato un video in cui afferma che Can è il figlio di Tolga. Si scoprirà che è stata Oznur a prendere il telefono di Oylum e, a sorpresa, la domestica di Mualla consegnerà il telefono a Oltan. Il padre di Tolga vedrà il filmato e scoprirà di essere il nonno di Can. Oltan si presenterà da Oylum in cerca di spiegazioni e scoprirà che la giovane Yenersoy ha voluto proteggere sia il suo matrimonio che quello di Tolga. Oltan si mostrerà comprensivo e siglerà un patto con la madre del piccolo Can per mantenere il segreto sulle vere origini del bambino.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Guzide ha screditato Tarik di fronte a tutta la famiglia

Nelle precedenti puntate di Tradimento, andate in onda su Canale 5, Guzide ha invitato Tarik a una cena di famiglia. L’avvocato Yenersoy ha creduto che la sua ex moglie volesse tornare con lui. Tuttavia, Guzide ha fatto arrivare a casa il suo ex marito soltanto per screditarlo di fronte ad amici e parenti, rivelando pubblicamente che Tarik ha ricattato Sezai per obbligarlo a divorziare.