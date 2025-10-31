Nella puntata serale di Tradimento del 7 novembre 2025, si assisterà al faccia a faccia tra Tarik e Cemile, l’ostetrica che era presente alla nascita di Dundar. Dopo aver capito che Tarik è il responsabile dello scambio dei neonati avvenuto il giorno in cui la sua ex moglie Guzide ha messo al mondo il loro secondo figlio, Cemile si sentirà male e chiederà all’uomo di aiutarla. Tarik priverà la donna dei farmaci necessari e la lascerà morire davanti ai suoi occhi.

Ipek chiede un’altra possibilità a Oltan

Tarik incontrerà in segreto l’ostetrica Cemile, e non le darà i farmaci per il cuore, appena accuserà un malore in sua presenza.

Non appena troverà la donna senza vita insieme al figlio Ozan, Guzide sospetterà che il decesso non sia avvenuto soltanto a causa di un infarto.

Ipek riceverà la visita dell'avvocato di Oltan, il quale vorrà divorziare dopo aver appreso che ha perso il figlio che aspettava da lui. Dopo essersi rifiutata di firmare l’accordo consensuale, Ipek accuserà Neva di essere stata lei a svelare il suo aborto a Oltan. Ben presto, Ipek si presenterà nell’ufficio di Oltan, il quale la caccerà in modo brusco, appena lei gli chiederà un’altra possibilità.

Nel mentre, dei criminali faranno irruzione nello studio legale di Sezai per sequestrare dei beni a seguito di un’ingiunzione di pagamento, e Guzide sarà convinta del coinvolgimento di Ipek.

Dopo non essere riuscita a contattare il marito, Guzide lo raggiungerà nella sua casa di campagna ad Avanos.

Tarik e Yesim divorziano, Mualla disperata

Spazio anche a Tarik, che dopo aver divorziato da Yesim, le dirà di poter continuare a vivere nella sua casa insieme a loro figlia Oyku, ma non dovrà accogliere nessun uomo.

Tolga invece dirà alla moglie Selin di non voler mettere fine al loro matrimonio.

Successivamente, Kahraman oltre a chiedere scusa a sua zia Mualla del suo recente comportamento, le rivelerà di aver scoperto che Sezai è il suo vero padre, mostrandogli un test di DNA. A quel punto, Kahraman rinuncerà alle sue ricchezze e al lavoro per cominciare una nuova vita, dopodiché se ne andrà via dalla casa Dicleli insieme alla moglie Oylum e al piccolo Can, facendo sprofondare Mualla nella disperazione totale.

Riepilogo: Guzide ha scoperto che Dundar non è suo figlio

Di recente, l’ostetrica Cemile si è presentata a casa di Guzide e le ha rivelato di aver assistito al parto di Dundar e di non poter essere la madre biologica del ragazzo. Dopo aver effettuato un nuovo test di DNA a Dundar di nascosto, Guzide ha avuto la conferma che non si tratta affatto di suo figlio. A quel punto, la giudice è stata di nuovo determinata a scoprire dove si trovi il suo secondogenito, e far luce su ciò che è accaduto veramente il giorno in cui ha partorito.