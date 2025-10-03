Nel corso delle puntate di Tradimento, in onda nelle prossime settimane in prima serata su Canale 5, Sezai comunicherà a Guzide Yenersoy (Vahide Percin) di non volerle concedere il divorzio. L'uomo arriverà a trascorrere una notte fuori dall'abitazione della donna pur di ottenere da lei un’altra chance.

Kahraman consiglia a Sezai di non farsi scappare Guzide

Kahraman comprenderà di essere il figlio di Sezai per via di un'identica voglia che entrambi hanno sulla spalla. Il giovane interromperà i rapporti con la madre Kadriye, rea di avergli fatto credere per tanti anni che suo padre fosse Tahir Dicleli.

Kahraman lascerà l'abitazione di Mualla per poi approfondire la conoscenza di Sezai. Il giovane consiglierà al padre di non lasciarsi sfuggire Guzide, se è davvero l’unica donna che ha amato. L'avvocato prenderà il consiglio del figlio alla lettera, comunicando alla donna di non volerle concedere il divorzio. Sezai farà poi una nuova dichiarazione d'amore a Guzide, scusandosi per averle nascosto di aver avuto una relazione con Kadriye.

Guzide accetta di dare una seconda possibilità a Sezai

Sezai rimanderà l'udienza di divorzio a data da destinarsi. Il gesto infastidirà Guzide, decisa a lasciarsi alle spalle il suo breve matrimonio. Il padre di Kahraman, a questo punto, passerà un'intera notte davanti all'abitazione della moglie, spiegando che non se ne andrà finché non l'avrà perdonato.

La determinazione di Sezai farà centro nel cuore della donna, che gli concederà una nuova possibilità. Guzide permetterà al marito di tornare a lavorare al suo fianco nello studio legale, dove la prima cliente sarà Azra, in cerca di vendetta nei confronti dello zio Tarik.

Umit è stato ferito a una mano da un potenziale cliente

Nelle ultime puntate di Tradimento, andate in onda a fine settembre su Canale 5, Guzide ha affrontato Sezai dopo aver scoperto che aveva avuto una relazione con Kadriye. Quest'ultima si è presentata in hotel per incontrare Kahraman, ma lui l'ha cacciata in malo modo.

Tolga, invece, ha chiesto perdono a Oltan per aver pensato che avesse ucciso Serra. Allo stesso tempo, Selin è stata portata in una clinica psichiatrica quando ha scoperto che sua sorella è morta.

Yesim ha avuto un colloquio di lavoro dove il cliente si è rivelato interessato a corteggiarla. Umit lo ha affrontato e il cliente gli ha sparato, ferendolo a una mano. Yesim e Umit hanno raccontato l'episodio alla famiglia Yenersoy, che è rimasta stupita.