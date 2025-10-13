Nel corso delle puntate di Tradimento, in onda prossimamente su Canale 5, Azra vivrà momenti di forte paura a causa di Ipek, che si introdurrà a casa sua per scappare dall'arresto per l'omicidio di Serra. La giornalista rivelerà a Guzide che la figlia di Sezai l'ha legata a una sedia e picchiata prima di far perdere le sue tracce.

Ipek si introduce in casa di Azra

Sezai scoprirà che Ipek ha perso il bambino che attendeva da Oltan e per questo deciderà di accompagnarla in commissariato affinché si costituisca come l'assassina di Serra. Una volta a casa, l'avvocato troverà soltanto Neva, che avviserà immediatamente Ipek.

La domestica fuggirà con la ragazza, approfittando di una successiva sonno di Sezai. Le due donne, ridotte in povertà, non sapranno dove nascondersi.

Ipek si introdurrà a casa di Azra, sicura che nessuno andrà a cercarla in quel posto. La giornalista si preoccuperà quando si troverà davanti Ipek e Neva, ma non avrà il tempo di reagire poiché verrà minacciata con una pistola.

Azra confessa a Guzide di essere stata picchiata dalla figlia di Sezai

Ipek legherà Azra a una sedia dopo averla tramortita con un colpo alla testa nonostante Neva la inviti a non comportarsi male. Il mattino seguente, la domestica fuggirà, facendo perdere il lume della ragione alla figlia di Sezai. Quest'ultima abbandonerà Azra legata a una sedia per poi rifugiarsi in un hotel, presentando dei documenti rubati.

Allo stesso tempo, la giornalista riuscirà a chiedere aiuto al vicinato che le offrirà del cibo dopo averla slegata.

Azra si recherà dalla zia Guzide dopo essersi riappacificata con lei in seguito alle numerose bugie di Tarik. La donna le comunicherà di avere intenzione di far ritorno ad Ankara. La giornalista inoltre confiderà alla protagonista di essere stata picchiata da Ipek, fornendo a Sezai una pista dove trovarla. L'avvocato come Oltan non riusciranno a trovare la ragazza e per questo qualcuno correrà un grave pericolo.

Tarik ha chiesto a Sezai di prendere le distanze da Guzide

Nel contempo, negli ultimi episodi di Tradimento andati in onda a ottobre su Canale 5, Guzide ha ricevuto l’ostetrica che aveva assistito alla nascita di Dundar.

L'infermiera ha rivelato alla protagonista che non può essere la vera madre del politico perché ha visto colei che l'ha partorito in ospedale.

Tarik, invece, ha ricattato Sezai con un video in cui si vede Ipek uccidere Serra. L'uomo ha chiesto all'avvocato di prendere le distanze da Guzide.

Infine Kahraman ha mostrato a Tolga un video in cui Oltan tormenta Oylum, chiedendole perdono e dichiarandole di nuovo il suo amore.