È ufficiale: Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. L’annuncio è arrivato tramite Instagram, dove entrambi hanno condiviso nelle storie un messaggio congiunto e identico, senza però svelare le cause precise che li hanno portati alla rottura.

L’annuncio su Instagram

Nel post, i due hanno descritto il loro rapporto come un viaggio vissuto a cuore aperto, senza filtri né paure, fatto di emozioni intense e ricordi indimenticabili. Pur confermando la fine del loro legame, hanno sottolineato quanto sia stato autentico e significativo.

Nessun dettaglio sui motivi dell’addio, solo la consapevolezza che, a volte, anche le storie più belle non hanno un lieto fine. Questo uno stralcio del messaggio: “Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile... I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di ciò che si immagina. Molti lo avevano intuito già mesi fa, ma tra noi ci sarà sempre rispetto.”

Voci di crisi già da tempo tra Martina e Ciro

Le indiscrezioni su un possibile allontanamento circolavano da diverse settimane: i fan avevano notato l’assenza di contenuti condivisi e un certo distacco sui social. Tuttavia, appena pochi giorni fa — lo scorso venerdì — i due erano stati visti insieme all’evento dell’Action Academy, lasciando intravedere complicità.

Secondo alcune segnalazioni, però, avrebbero poi trascorso il weekend separati. Piccoli segnali che ora, con la conferma ufficiale, trovano il loro contesto.

La partecipazione a Temptation Island, il percorso da tronista

Nel 2022, Martina intraprende una relazione con Raul Dumitras, un ragazzo romano di origini rumene. Il loro legame prende piede rapidamente, ma dura poco: Martina decide di chiudere la storia dopo pochi mesi, complice la gelosia crescente di Raul e alcuni comportamenti troppo possessivi da parte sua.

Nel corso del 2023, però, i due si riavvicinano. Martina sceglie di dargli una seconda possibilità e la coppia torna insieme. Nonostante il tentativo di ricostruire il rapporto, le difficoltà non tardano a riemergere.

Dopo dieci mesi di alti e bassi, i due decidono di mettere alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island, nel tentativo di capire se tra loro possa esserci davvero un futuro.

I due si dicono definitivamente addio davanti al falò e Maria De Filippi propone alla ragazza di salire sul trono. Durante i mesi di permanenza a Uomini e Donne si è concentrata nella conoscenza di due corteggiatori in particolare: Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Trascorrono le settimane e Martina sceglie di lasciare il dating show con Ciro.