Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati: è questa la notizia che ha spiazzato i fan di Uomini e donne il 1° ottobre. L'annuncio di questa rottura ha riacceso le speranze di chi ha sempre fatto il tifo per Gianmarco Steri, soprattutto perché anche lui è tornato single dopo la breve relazione con Cristina Ferrara. Sui social, infatti, c'è già chi sta sognando un riavvicinamento tra i due tronisti dell'ultima edizione del dating-show.

Il comunicato congiunto su Instagram

Sul web si vociferava da alcuni giorni che tra Martina e Ciro si fosse rotto qualcosa e oggi, 1° ottobre, è arrivata la conferma che i due non sono più una coppia.

Poche ore fa, la tronista e il corteggiatore della scorsa edizione di Uomini e donne hanno pubblicato lo stesso messaggio su Instagram, un comunicato con il quale hanno ufficializzato la fine della loro relazione.

Dopo otto mesi d'amore, progetti e una convivenza, De Ioannon e Solimeno hanno deciso di dividere le loro strade per motivi che hanno preferito tenere privati.

"Ci siamo sempre rispettati e lo faremo per sempre", hanno detto all'unisono i giovani che si sono scelti davanti alle telecamere lo scorso gennaio.

Il desiderio di parte del pubblico

Da quando si è saputo che Martina è tornata single, molti fan di Uomini e donne hanno ripensato a Gianmarco e a quello che sarebbe potuto accadere tra loro se lei l'avesse scelto.

"In questo caso ci sta Potremmo ritornare di Tiziano Ferro", "Quindi adesso sono entrambi single, interessante", "Non succede, ma se succede", "Che belli che erano", "A me non è mai piaciuto Ciro, ma se avesse voluto Gianmarco l'avrebbe scelto tempo fa", "Secondo voi lei tornerebbe mai indietro per quanto è orgogliosa?", "Aspettiamo, chissà", si legge su X nel giorno in cui l'ex tronista ha ufficializzato la rottura con Ciro sui social.

Due addii in poche settimane

Se tra Martina e Gianmarco ci sarà un riavvicinamento o no è presto per dirlo, ma un dato di fatto è che entrambi sono tornati single nel giro di poche settimane.

Il barbiere ha annunciato la rottura con Cristina a fine settembre (si dice che sarebbe stata sua la decisione di chiudere), mentre la 27enne ha ufficializzato l'addio a Ciro il 1° ottobre.

Ad alimentare le speranze di chi ha sempre fatto il tifo per la coppia De Ioannon-Steri, è un incontro che c'è stato tra i due la sera in cui lui ha postato il comunicato per confermare la fine della storia con Ferrara: gli ex tronisti si sarebbero incrociati casualmente in un locale di Roma, e chi li ha visti sostiene che si sarebbero salutati affettuosamente e che avrebbero parlato per un po' di tempo nonostante fossero in compagnia di altre persone.