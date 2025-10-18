Da circa 24 ore sul web non si parla d'altro che di Martina De Ioannon e della frequentazione che avrebbe iniziato con Gianmarco Steri nell'ultimo periodo, probabilmente subito dopo la rottura con Ciro Solimeno. Il 18 ottobre l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha rotto il silenzio su questo presunto flirt, e la 27enne ha immediatamente preso provvedimenti: come ha fatto notare la pagina Dariatvgossip, l'ex tronista ha cancellato da Instagram tutte le foto in cui compariva il giovane che ha scelto davanti alle telecamere.

Lo sfogo di Ciro e la mossa di Martina

Ora dopo ora trapelano nuovi dettagli su quello che starebbe accadendo tra Gianmarco e Martina, in particolare su quando sarebbe cominciato questo presunto flirt che i diretti interessati non hanno ancora né confermato e né smentito.

Sabato 18 ottobre, però, Ciro ha rotto il silenzio su queste chiacchiere e su come ha reagito quando ha scoperto che l'ex fidanzata starebbe frequentando il ragazzo che è stato suo "rivale" a Uomini e donne.

"Io non ero a conoscenza di nulla, sto leggendo tutto dai social. Mi sono sempre fidato di lei, perché quando amo faccio così. La situazione si poteva gestire diversamente, così è una mancanza di rispetto nei miei confronti", ha dichiarato Solimeno in un video che ha postato sul suo profilo social poche ore fa.

Lo sfogo di Ciro sembra non essere andato a genio a Martina, infatti poco dopo ha deciso di cancellare tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram, come a voler far sparire il giovane imprenditore dalla sua vita quotidiana e da quella virtuale.

Nessun commento sul rapporto con Gianmarco

Da settimane Martina sta facendo parlare di sé per come utilizza i social, in particolare per gli indizi che avrebbe dato sul suo presunto riavvicinamento con Gianmarco.

Venerdì scorso, l'ex tronista di Uomini e donne ha pubblicato una foto in cui si metteva in bella mostra una collana: dopo pochi minuti, i fan più attenti hanno scoperto che quel gioiello era lo stesso che Steri aveva regalato a De Ioannon in un'esterna.

Si dice, inoltre, che la ragazza avrebbe iniziato a seguire la migliore amica del barbiere su Instagram e che i due sarebbero stati visti nel negozio di lui mentre si scambiavano baci e abbracci.

Nonostante sia costantemente sui social, Martina non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul suo attuale rapporto con Gianmarco.

I fan chiedono un confronto in studio

Gli sviluppi che ci sono stati nelle ultime ore, hanno aumentato la curiosità dei fan sui quattro protagonisti della scorsa edizione del trono Classico di Uomini e donne.

Un parere condiviso da tantissimi utenti sui social, infatti, è quello secondo il quale la redazione dovrebbe invitare Martina, Ciro, Gianmarco e Cristina in studio per farli confrontare e per chiedergli di fare chiarezza su tutto quello che è accaduto nell'ultimo mese.