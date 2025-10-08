Da giorni sul web non si parla d'altro che di Martina De Ioannon e della sua vita sentimentale. Da quando l'ex tronista di Uomini e donne ha annunciato la rottura con Ciro Solimeno, alcuni l'hanno accostata a Gianmarco Steri e altri al tentatore Carlo Marini. Come hanno fatto notare i fan, la ragazza si è affrettata a smentire le voci sul presunto riavvicinamento con il single che ha conosciuto nel villaggio un paio d'anni fa, ma rimane in silenzio su quelle che la vorrebbero pronta a dare un'altra chance al barbiere che l'ha corteggiata in tv.

La replica immediata di Martina

Quanto c'è di vero dietro alle voci su un presunto riavvicinamento tra Gianmarco e Martina? Visto che i diretti interessati tacciono, i fan stanno continuando a fare teorie soprattutto basandosi sulle mosse social di entrambi.

Il 7 ottobre scorso, però, Deianira Marzano ha ricevuto e poi postato su Instagram una segnalazione che ha spiazzato i follower: "Ho sentito parlare amiche romane di Martina e si sta sentendo di nuovo con l'ex tentatore Carlo Marini".

Questo rumor non ha neppure fatto in tempo a diffondersi in rete, che De Ioannon l'ha già smentito scrivendo su TikTok: "Finto, io capisco la confusione ma così no. Questa la cosa più finta che ho letto".

La giovane, dunque, si è affrettata a definire false le chiacchiere che stavano circolando sulla sua vita amorosa, ma l'ha fatto solamente con quelle che riguardavano un suo presunto ritorno di fiamma con il single che ha conosciuto nel villaggio di Temptation Island un paio d'anni fa.

Sta per succede er botto qui? Del coatto non smentisce ma su Carlo si 🍿🍿🍿#coatters pic.twitter.com/7Ee6axSZzD — Giorgia (@Giorgia56776877) October 7, 2025

Le riflessioni degli utenti di X

Questa smentita di Martina sta facendo discutere perché è arrivata immediatamente, cosa che non è accaduta da quando sul web si parla di un possibile riavvicinamento con Gianmarco; l'ex tronista di Uomini e donne, dunque, ci ha tenuto ad allontanare le voci su un nuovo legame con Carlo, mentre su Steri è in silenzio da più di una settimana.

"Sta per succedere il botto qui? Di Gianmarco non smentisce, su Carlo sì", "Io preparo i popcorn", "Internet potrebbe esplodere per quei due", "Dai Martina, abbiamo già pronte le bottiglie da stappare", "Come la amo", "Sono mesi che aspettiamo, si dessero una mossa", si legge su X in queste ore.

Il silenzio sul legame con Gianmarco

Perché Martina non ha ancora smentito le voci su un suo riavvicinamento con Gianmarco? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da giorni, e le teorie più accreditate sono due: o è vero che c'è un ritorno di fiamma in corso, o la ragazza sta rimanendo in silenzio per fare hype e per assicurarsi l'attenzione delle tantissime persone che hanno sempre sognato di vederla in coppia con Steri.

Anche quest'ultimo non ha rilasciato dichiarazioni in merito, anzi dopo aver annunciato la rottura con Cristina non si è più esposto sulla sua vita sentimentale.