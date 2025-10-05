Lunedì 6 ottobre inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne e i fan potranno vedere registrazioni risalenti a circa 15 giorni fa. Le anticipazioni svelano che fino a venerdì 10 in studio si parlerà di Gemma Galgani e della sua inaspettata decisione di chiudere la conoscenza con Mario Lenti. La dama, inoltre, lo offenderà definendolo "grasso" e questo le costerà parecchie critiche. Barbara tornerà dopo alcuni mesi d'assenza, confermerà la rottura con Ruggiero e deciderà di rimettersi in gioco nel parterre.

Lo stop inaspettato di Gemma

Da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre i fan di Uomini e donne assisteranno all'epilogo della conoscenza tra Gemma e Mario, e, a sorpresa, sarà la dama a chiudere. Le anticipazioni rivelano che la protagonista del trono Over criticherà l'aspetto fisico del cavaliere arrivando a definirlo "grasso", da qui la sua decisione di interrompere la frequentazione.

L'imprenditore verrà difeso dagli opinionisti Gianni e Tina, che si scaglieranno contro Gemma per le parole poco carine che gli rivolgerà, visto che diceva di esserne infatuata fino a pochi giorni prima.

Mario accetterà la scelta di Gemma senza battere ciglio e continuerà a uscire a cena con Magda.

Il ritorno di Barbara agli Elios

Ci sarà spazio anche per un ritorno. A distanza di qualche mese dalla sua ultima apparizione, Barbara riapparirà agli Elios e confermerà che la sua storia con Ruggiero è finita durante l'estate.

I due avranno un faccia a faccia piuttosto duro: lui ammetterà di provare ancora sentimenti per l'ex fidanzata, ma lei rimarrà ferma sulla decisione di chiudere il rapporto.

La protagonista del trono Over accetterà di rimettersi in gioco riaccomodandosi nel parterre dal quale mancava dalla scorsa primavera.

La chance per la corteggiatrice Sara

Per quanto riguarda il Trono Classico, ci sarà un colpo di scena: le anticipazioni svelano che Maria De Filippi offrirà il trono a Sara, una corteggiatrice di Flavio, intenzionata ad autoeliminarsi.

La conduttrice la inviterà ad accomodarsi sulla poltrona rossa accanto a quella di Flavio, e lei accetterà di diventare la terza tronista della prima parte della stagione 2025/2026 di Uomini e donne.

Di fatto, la giovane prenderà il posto che era destinato a Rosario di Temptation Island e da quel momento inizierà a cercare l'anima gemella davanti alle telecamere. Rosario non fa più parte del cast dopo che l’ex Lucia ha rivelato alcuni avvicinamenti tra loro.