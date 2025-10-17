Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, in programma da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre in prima visione su Rai 3, Rosa si troverà davanti ad un bivio poiché dovrà scegliere tra Damiano e Pino. Raffaele, invece, farà ritorno a Palazzo Palladini per la gioia di Renato.

Rosa in crisi sentimentale: deve scegliere tra Damiano e Pino

Rosa sarà divisa tra due fuochi: scegliere l'amore della sua vita oppure un rapporto stabile con Pino. Quest'ultimo attenderà un chiarimento dalla madre di Manuel che sembrerà sempre più confusa sul piano sentimentale.

Allo stesso tempo, Rosa sarà in ansia per la notte di passione trascorsa con Damiano e per l'imminente processo del fratello. Eduardo cercherà di tranquillizzare l'ex compagna di Damiano, dicendole che andrà tutto bene. Sabbiese farà fatica a non rispondere alle provocazioni di Pepe.

Nel frattempo, Castrese si mostrerà determinato a riprendersi tutto quello che Gagliotti gli ha tolto mentre l'avvocato La Rocca metterà in atto una strategia, capace di risolvere i problemi di Roberto. Marina, a questo punto, cercherà di far accettare tale soluzione a Ferri.

Renato felice per il ritorno di Raffaele

Dagli spoiler delle puntate di Un posto al sole, in programma la prossima settimana su Rai 3, si apprende che Riccardo e Rossella ritroveranno una bella alchimia, dopo aver ottenuto dei successi nel lavoro.

Alfredo, invece, avrà intenzione di tornare a casa del barone, spinto dall'affetto sincero per Cotugno. Quest'ultimo affronterà Alfredo dopo aver scoperto le bugie del maggiordomo. Allo stesso tempo, Guido cercherà di tranquillizzare Alfredo sul fatto che Cotugno non ha nessuna intenzione di vendicarsi di lui. In realtà, il barone starà già tessendo la propria tela.

Renato, intanto, apparirà felice del ritorno di Raffaele a Palazzo Palladini mentre Luca sospetterà che Gianluca abbia problemi con l'alcool. Il dottore confiderà a Giulia di nutrire dei sospetti sulla dipendenza dell'uomo che, invece, rassicurerà tutti. Infine, Clara vivrà un momento di sconforto.

Alberto non ha notato i problemi legati alla dipendenza dall'alcool di cui soffre suo figlio Gianluca

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Un posto al sole andate in onda a metà ottobre su Rai 3, Rosa è apparsa sempre più in crisi, divisa tra i sentimenti che prova per Pino e Damiano. Nel frattempo, Alberto Palladini (Maurizio Aiello) non ha notato la pericolosa dipendenza di suo figlio Gianluca dall'alcool. Giulia, invece, ha chiesto aiuto a Renato, non volendo lasciare Luca da solo in casa. Alfredo, intanto, ha continuato a non farsi trovare da Cotugno, che a sua volta è entrato in crisi per l'assenza del suo maggiordomo. Infine Claudia non è apparsa intenzionata ad interrompere l'amicizia con Guido, come voluto da Mariella.