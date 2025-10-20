Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 27 al 31 ottobre svelano che Vinicio comincerà a mostrare i primi segni di astinenza da droghe. Il suo comportamento non sfuggirà a Marina che indagherà, scoprendo che effettivamente il giovane Gagliotti fa abuso di sostanze stupefacenti.

Il disagio di Gianluca diventa evidente a tutti

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre prendono il via dai timori di Alberto per il futuro del figlio Gianluca. L'atteggiamento di Palladini però metterà ancora più pressione al giovane.

Notando il disagio di quest'ultimo, Luca e Giulia cercheranno di spingere Gianluca a confessare il suo problema con l'alcool, rischiando però di ottenere l'effetto contrario. Dopo uno scontro al Vulcano con Luca, Gianluca si riprometterà di rivedere i suoi eccessi con l'alcool.

Intanto, rifiutando il patteggiamento proposto dall'avvocato La Rocca, Roberto arriverà allo scontro aperto con Marina. Alla fine, però, Roberto si aprirà all'idea del patteggiamento.

Nel frattempo, Gennaro avrà un'inaspettata rivelazione e dopo un consulto medico scoprirà che le probabilità che lui possa riacquistare la vista sono elevate. L'imprenditore deciderà comunque di mantenere il segreto sulla notizia appena avuta per non alleggerire la posizione di Ferri.

Vincio comincerà a mostrare i primi segni di astinenza da droghe. Il suo comportamento non sfuggirà a Marina. Quest'ultima otterrà le prove fotografiche relative alla dipendenza di Vinicio da sostanze stupefacenti.

Micaela e Manuela continueranno a darsi battaglia per ottenere il posto in radio al fianco di Michele. Per evitare che le due arrivino a lavorare gratuitamente pur di ostacolare l'altra, Serena cercherà di riportare l'equilibrio tra le gemelle.

Silvia e Michele rientrano a Napoli

Guido e Alfredo dovranno lasciare il Palazzo, ma Del Bue avrà una sorpresa. Intanto, Silvia e Michele rientreranno a Palazzo. Il giornalista si ributterà di nuovo nel lavoro rischiando di deludere la moglie a cui aveva promesso di assumere un atteggiamento più distaccato per salvaguardare la sua salute.

Eduardo soffrirà ancora l'incertezza per il suo futuro, e una nuova provocazione dei ragazzi del quartiere potrebbe complicare la sua situazione. Sarà Damiano, avvisato da Rosa, a bloccare Eduardo, deciso a vendicarsi di Peppe.

La complicità tra Rosa e Damiano sarà difficile da nascondere e perfino Viola rientrata da Milano se ne renderà conto.

Infine, la festa di Halloween permetterà a Roberto e la piccola Irene di ritrovare la complicità tra nonno e nipote.

Ipotesi: arriverà la svolta per i coniugi Ferri?

Cosa farà Marina con le prove della dipendenza di Vinicio dalla droga? Di certo le intenzioni della signora Giordano sono chiare: estromettere i Gagliotti dalla guida dei Cantieri per tornare al posto di comando.

Dunque, l'imprenditrice molto probabilmente troverà il modo di sfruttare la situazione a suo vantaggio. Inoltre, la possibilità che Gennaro riacquisti la vista potrebbe rendere più leggera la posizione di Roberto agli occhi della legge. Non è escluso che le bugie di Gagliotti sulla propria salute vengano presto a galla, liberando i coniugi Ferri da una situazione di impasse che si protrae ormai da diverse settimane.