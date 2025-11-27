La piattaforma Hulu ha confermato ufficialmente il rinnovo della serie All's Fair per una seconda stagione, la cui protagonista principale è l'imprenditrice e personaggio televisivo Kim Kardashian. Il nuovo ciclo di episodi è previsto per il prossimo anno. Al momento non sono disponibili dettagli sulle tematiche o sul cast aggiuntivo della seconda stagione, ma la notizia rappresenta una conferma importante del successo ottenuto dalla serie nella sua prima edizione.

Kim Kardashian torna sul piccolo schermo

La presenza di Kim Kardashian come volto principale di All's Fair è uno degli elementi più discussi dalla stampa internazionale.

La serie, prodotta dallo studio 20th Television per la piattaforma Hulu, si è distinta nella passata stagione per aver costruito una narrazione incentrata su storie di donne in ambito legale. Kardashian interpreta una delle protagoniste impegnate in casi giudiziari di grande rilievo, ruolo che ha richiamato l'attenzione sia dei media che del pubblico.

La produzione della seconda stagione e aspettative del pubblico

Secondo quanto riferito dall'Ansa, i produttori non hanno ancora fornito anticipazioni sulla data di inizio delle riprese, né sulle eventuali novità riguardanti la trama. Il progetto conferma però la volontà della produzione di consolidare la collaborazione con la celebre imprenditrice statunitense, che negli ultimi anni ha rafforzato la propria immagine anche attraverso la partecipazione a serie tv.

La popolarità di Kardashian in ambito internazionale contribuisce a mantenere alta l'attenzione degli spettatori verso la serie.

Chi è Kim Kardashian

Kim Kardashian è nata il 21 ottobre 1980 a Los Angeles. È un'imprenditrice, personaggio televisivo e produttrice statunitense, conosciuta principalmente per il reality show "Keeping Up with the Kardashians" e per le sue attività nell'ambito della moda e della cosmesi. Negli ultimi anni, Kardashian si è anche impegnata in iniziative di sensibilizzazione sociale, tra cui la difesa dei diritti civili in ambito legale. La sua presenza in All's Fair rappresenta una nuova fase della sua carriera nel campo televisivo e produttivo.