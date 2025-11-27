Sirin sarà licenziata dopo aver trattato male la moglie del capo, pensando che fosse un'altra cliente nella puntata de La forza di una donna di venerdì 5 dicembre. Le anticipazioni tv rivelano che Dundar capirà che Sirin sta sabotando le vendite quando sua moglie fingerà di essere una cliente. L'uomo non potrà fare altro che mandare via la ragazza. Nel frattempo, Emre inviterà Ceyda a cena e lei si illuderà che possa esserci un interesse da parte dell'uomo.

Emre e la cena con Ceyda per confortarla

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre inviterà Ceyda a cena e lei sarà molto felice.

La donna non potrà fare a meno di sognare un ritorno di fiamma, ma lui avrà ben altri programmi. Emre, infatti, confiderà a Hatice di aver invitato Ceyda per aiutarla in questo momento difficile e con l'intenzione di presentarle un suo amico. Hatice sarà contenta per Ceyda, ma quando andrà a parlare con lei si accorgerà che la ragazza si sta illudendo. La donna, allora, proverà a dire a Ceyda del crescente interesse che ha notato in Emre nei confronti di Sirin, ma non ci riuscirà. Il capo, infatti, arriverà in cucina e chiederà a Hatice di aiutarlo in sala. Nel frattempo, Sirin si troverà al negozio di tessuti e avrà, come sempre, poca voglie di lavorare. La ragazza mangerà snack per tutto il tempo e sarà molto infastidita dall'arrivo di una cliente che la costringerà ad alzarsi per servirla.

Ancora guai per Sirin ne La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 5 dicembre, Sirin accoglierà la cliente con molta svogliatezza, senza neanche alzarsi. Solo dopo la sua insistenza, la ragazza si alzerà per mostrare alla donna la merce che ha chiesto. Come d'abitudine, Sirin parlerà malissimo dei tessuti alla cliente, dicendo che sua madre li ha acquistati poco tempo fa e che sono risultati ottimi per fare il barbecue. In quel momento, entrerà il signor Dundar che presenterà la cliente a Sirin come sua moglie. La ragazza sarà sconvolta e si renderà conto di aver combinato un grosso guaio. Dundar, infatti, non potrà tollerare un simile comportamento e, visto che Sirin fa scappare le clienti, deciderà di licenziarla.

Ceyda sta provando a voltare pagina dopo l'addio a Yeliz

Nelle puntate precedenti, Enver ha imposto a sua figlia di lavorare da Dundar, un suo amico che ha un negozio di tessuti. Sirin ha dovuto accettare controvoglia e ha pensato di divertirsi un po' sabotando l'attività di Dundar. In presenza del suo capo, la ragazza aveva un comportamento impeccabile, ma quando rimaneva da sola denigrava la merce e trattava male le clienti. Nel frattempo, Ceyda sta provando a rialzarsi dopo la morte di Yeliz e la partenza di Bahar. Per lei non è facile andare avanti, ma può contare su Hatice e sul nuovo lavoro offerto da Emre al locale. Ceyda non ha ancora detto a Emre che tempo fa ha avuto un figlio da lui e sta scambiando la sua gentilezza per un interesse.