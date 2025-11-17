Il daytime di Amici, andato in onda il 17 novembre, si è aperto con la crisi di Michelle dopo l’ennesimo ultimo posto in classifica nella gara di canto. Al termine dello speciale andato in onda domenica scorsa, l’allieva ha comunicato ai compagni e alla sua insegnante, Lorella Cuccarini, la volontà di abbandonare la scuola. A rendere più “leggera” la decisione della cantante è stata la notizia che, se lo vorrà, potrà ripresentarsi ai casting delle prossime edizioni.

Michelle si ritira tra le lacrime

La puntata di Amici del 16 novembre è stata l'ultima per Michelle: al termine dello speciale, la ragazza ha informato i compagni di classe che di lì a poco sarebbe andata via.

La cantante si è lamentata delle sue esibizioni, ha ammesso di non sentirsi a proprio agio e di voler tornare a casa per ritrovare una serenità che sente di aver perso da settimane.

Successivamente la titolare ha incontrato Lorella Cuccarini, la sua insegnante, in sala prove e le ha ripetuto le stesse cose: la docente della scuola ha provato a rassicurare la giovane con dolci parole, poi le ha lasciato carta bianca sul suo futuro nel talent.

"Ti voglio dire che se ora vai via, potrai ripresentarti ai casting quando vorrai", ha concluso la professoressa.

"Sapere questo mi aiuta a prendere la mia decisione. Sì, torno a casa", ha detto Michelle per ufficializzare la fine della sua esperienza nel programma di Canale 5.

Le difficoltà nel percorso

Michelle ha deciso di abbandonare la scuola di Amici dopo un mese e mezzo, e dopo aver affrontato e vinto tre sfide.

La ragazza è entrata nella classe solo grazie a Lorella Cuccarini, e durante tutto il percorso ha dovuto fare i conti con le critiche di Anna Pettinelli e con i voti bassi dei giudici esterni.

Per diverse volte, la giovane si è classificata penultima o ultima nella gara di canto, e questo l'ha messa a rischio quasi tutte le settimane.

Domenica scorsa, inoltre, è stata bocciata anche dagli esponenti delle radio che hanno ascoltato e valutato gli inediti dei cantanti: il brano di Michelle è stato definito poco originale e uguale a tanti altri.

Dal successo sui social agli ostacoli nel talent

Quando è entrata nella scuola di Amici, Michelle era già molto conosciuta sui social: dopo aver partecipato a una delle prime edizioni de Il Collegio, la giovane è diventata una "star" di TikTok ed è proprio grazie a questa popolarità che ha iniziato a diffondere la sua musica sul web.

L'affetto dei fan, però, non è bastato alla ragazza per fare un lungo percorso nel talent di Canale 5: un po' come è accaduto a Diego Lazzari (anche lui noto sui social) l'anno scorso, anche Michelle ha concluso l'avventura nel programma molto prima dell'inizio del serale.