Dopo l'ottava puntata di Amici, Opi ha chiesto di vedere Anna Pettinelli per un chiarimento. L'allievo si è detto dispiaciuto delle insufficienze che gli ha dato la sua insegnante, e poi ha avanzato una proposta: il cantante vorrebbe continuare a scegliere da solo le canzoni da eseguire in studio ogni settimana, proprio come ha fatto per l'esame di domenica scorsa. La professoressa si è opposta immediatamente ricordando all'alunno che è un suo compito quello di selezionare i brani che i ragazzi del suo team devono interpretare nelle gare.

La reazione di Opi alle insufficienze della sua prof

Dopo aver visto l'addio di Michelle alla scuola di Amici (la ragazza si è ritirata perché non si sentiva pronta a continuare il percorso), i fan hanno scoperto come ha reagito Opi ai voti negativi che la sua insegnante gli ha dato nell'ultima puntata.

"Ci sono rimasto un po' male", ha esordito il cantante quando ha incontrato Anna Pettinelli in sala prove dopo lo speciale.

La professoressa ha motivato le sue insufficienze, poi si è detta contenta del fatto che il ragazzo ha avuto la possibilità di rimanere grazie ai "sì" dei suoi colleghi.

Ad un certo punto, però, il titolare ha fatto una proposta che non è piaciuta alla docente: "Io vorrei continuare a scegliere i brani da solo, magari con l'aiuto di Giordana (Angi, ndr).

Mi sono trovato bene questa settimana e penso che è la strada giusta".

"Questo mi stupisce. Lo sai che è il mio lavoro assegnarvi le canzoni, altrimenti che ci sto a fare qui? Non posso lasciare la tua vita artistica qui dentro nelle tue mani. Non mi è mai successa una cosa del genere e sono molto perplessa", ha concluso Pettinelli.

Dopo la puntata di domenica, Opi ha chiesto di incontrare la sua prof Anna Pettinelli #Amici25 pic.twitter.com/eVCYK4d16T — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 17, 2025

Il parere degli spettatori

Il confronto tra Opi e Anna Pettinelli ha spinto diversi fan di Amici a schierarsi dalla parte dell'allievo, soprattutto per via del comportamento che la professoressa ha avuto durante il suo esame decisivo.

"Fossi in lui chiederei alla produzione di cambiare insegnante", "Lei gli ha negato il sostegno nel momento più importante, che senso ha continuare insieme?", "Opi vai nella squadra di Lorella", "Spero che lo prenda Lorella", "Pettinelli smettila, stavolta ha ragione lui", si legge su X il 17 novembre.

Il ritiro di Michelle e un posto nel team Cuccarini

In queste ore i fan di Amici hanno saputo che Michelle ha abbandonato la scuola e che tra Opi e Anna Pettinelli c'è tensione.

Sui social, infatti, in molti hanno ipotizzato che l'allievo potrebbe chiedere di cambiare prof di riferimento dopo che la sua ha detto "no" alla sua ultima proposta.

L'insegnante più giusta per il cantante potrebbe essere Lorella Cuccarini, che da alcuni giorni ha un posto libero nel suo team e quindi potrebbe accogliere Opi a braccia aperte.