Negli episodi di Beautiful in onda dal 15 al 20 dicembre, Deacon sarà sempre più convinto che Sheila è viva e riferirà ogni cosa a Finnegan. Quest'ultimo insieme a Steffy chiederanno a Sharpe di non parlare più di questa vicenda.

Luna, invece, confesserà a RJ il suo tradimento, mentre Hope sarà preoccupata per la sua linea di moda dopo la partenza di Thomas.

Finnegan non vuole prendere in considerazione l'idea che Sheila è viva

Finnegan ritornerà a casa e Steffy domanderà come è stata la commemorazione in ricordo di Sheila e se fosse presente pure Hope.

Il medico risponderà alla moglie che era presente anche la sua sorellastra e nello stesso tempo sarà grato a lei per essergli stato vicino in un momento per lui così tanto complicato. I due decideranno di superare questo momento insieme, ma la loro quiete sarà minata da una telefonata di Deacon, il quale inviterà Finnegan a raggiungerlo al Giardino.

Nel frattempo Liam parlerà con Steffy e vorrà sapere il suo stato d'animo dopo gli ultimi avvenimenti successi. In tutto questo, Sharpe esternerà a Finnegan il proprio convincimento che Sheila è ancora viva ed aggiungerà che in passato la rossa gli aveva spiegato la sua agilità nel fingersi deceduta. Il medico però sarà allarmato dal possibile evolversi degli eventi e non vorrà prendere in considerazione l'ipotesi prospettata.

Steffy sprona RJ a diventare lo stilista di punta della linea di Hope

Hope e RJ parleranno del futuro della Hope for the Future e la stilista non potrà che essere preoccupata dopo la partenza di Thomas, poiché ha la certezza che nessuno riuscirà ad avere la stessa vena creativa del Forrester. Intanto Steffy riprenderà a lavorare ed osserverà i bozzetti di RJ e lo spronerà a diventare lo stilista di punta della Hope for the Future e di collaborare a stretto contatto con Zende e Luna. Quest'ultima non starà attraversando un bel momento e sceglierà di confessare al suo fidanzato il tradimento.

Nel frattempo Deacon si convincerà sempre di più della possibilità che Sheila non è morta ed i suoi dubbi accresceranno, quando gli saranno recapitati dei messaggi provenienti da una certa Sugar.

In tutto questo, Finnegan inizierà ad avere dei dubbi e li esternerà a Steffy, la quale però si rifiuterà di credere a queste teorie bislacche e sosterrà, invece, che Sharpe sta solo passando un momento complicato. In seguito la giovane Forrester insieme al marito andranno al Giardino e chiederanno a Deacon di non parlare più della vicenda.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Finnegan e Hope si sono legati maggiormente dopo che entrambi hanno presenziato alla commemorazione di Sheila. La giovane Logan ha rivelato al dottore di avere dei rimorsi per le partenze di Thomas e Douglas.

Deacon, invece, si è mostrato convinto del fatto che il corpo cremato non è di Sheila, in quanto lei non ha dieci dita nei piedi.