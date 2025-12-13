Negli episodi de La Promessa in onda dal 14 al 20 dicembre, Jana sarà trovata da Manuel nel suo letto priva di sensi [VIDEO]. Cruz sarà arrestata dal sergente Burdina come la maggiore indiziata. Inoltre Curro confesserà di essere figlio di Alonso e Dolores.

Petra, invece, ingiurierà Jana e sia Santos che Samuel lo comunicheranno con una lettera ad Alonso, mentre

Ana non si arrende con Ricardo

Cruz confesserà a Petra che Jana ha intenzione di contattare la Guardia Civile per incolparle delle morti di Dolore e Tomas. La governante si preoccuperà, vista anche la sua complicità nella vicenda.

Intanto Samuel comprenderà di essere innamorato di Maria ed assumerà una scelta drastica. Inoltre Ana non vorrà arrendersi, nemmeno di fronte alle dichiarazioni di Ricardo che le ha detto che tra di loro non ci sarà nulla oltre una semplice amicizia.

Nel frattempo Catalina porgerà le sue scuse a Jacobo poiché lo ha accusato di essere un manipolatore, ma l'uomo farà presente a Martina di non avere gradito la visita della marchesina. In tutto questo, Manuel rinverrà Jana priva di sensi nel suo letto e Curro chiamerà un medico, mentre Leocadia inviterà Alonso a contattare le autorità competenti. Cruz però si opporrà. Angela, invece, riferirà a Pia ed alla servitù quanto successo ad Exposito.

Il medico rassicura sulle condizioni di Jana

Le condizioni di salute di Jana risulteranno essere gravi, ma il medico esternerà la propria fiducia sul fatto che la ragazza ed il bambino che ha in grembo possano stare meglio.

Intanto su un articolo di giornale compariranno delle notizie riguardanti le origini di Curro, il quale svelerà di essere figlio di Alonso e di Dolores. Inoltre Manuel vicino a Jana troverà un bottone appartenente ad in indumento di Cruz ed il sergente Burdina la arresterà come una delle possibili indiziate.

Nel frattempo Petra consiglierà agli inquirenti di far trattenere nella tenuta tutti i domestici fino alla fine delle indagini, ma Santos non prenderà bene la decisione. In tutto questo, Curro confesserà a Jana di provare dei sentimenti per Angela ed Exposito si sveglierà un attimo, mentre Petra si mostrerà senza un briciolo di umanità e si scaglierà contro tutti quelli che pregano per lei.

Santos e Samuel però non sopporteranno il comportamento della governante e scriveranno una lettera al marchese, al quale diranno che Petra ha ingiuriato ripetutamente sua nuora.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Lorenzo è stato sul punto di aggredire Jana, ma il pronto intervento di Curro ha evitato che la situazione potesse degenerare. Inoltre Maria e Samuel sono stati scambiati per due ladri dal conte di Monteverde, ma Adriano ha chiarito l'equivoco e ha evitato l'arresto ai due.

Ana e Ricardo, invece, si sono baciati anche se l'uomo ha spiegato di volere solo un'amicizia, mentre Leocadia ha appreso che Cruz l'ha accusata delle morti di Dolores e Tomas.