Cambio di programmazione in vista per quanto riguarda il venerdì sera di Canale 5, a causa della conclusione della dizi Turca Tradimento che vedrà la messa in onda del gran finale presumibilmente il prossimo 28 novembre. Dalla settimana successiva e quindi a partire dalla prima settimana di dicembre, il posto lasciato libero dalla soap tv con Vahide Percin verrà occupato da Io sono Farah, altro prodotto made in Turchia, che andrà a occupare stabilmente la prima serata del venerdì per le settimane successive.

Tradimento chiude il prossimo 28 novembre

Il venerdì sera di Canale 5 è destinato a cambiare visto che, a breve, la soap tv Tradimento saluterà il pubblico con la messa in onda del gran finale di stagione. Tutto dovrebbe avvenire il prossimo venerdì 28 novembre, anche se Mediaset non ha ancora confermato ufficialmente la data.

Dopo quasi un anno di messa in onda, le vicende legate a Guzide e alla sua famiglia sono arrivate ormai alla conclusione e il finale si preannuncia ricco di colpi di scena come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia. Il pubblico dovrà dire addio a Tolga, uno dei personaggi più amati di questa serie, ma non sarà l'unico a perdere la vita in questo finale di stagione, visto che anche Yesim sarà vittima di un tragico incidente e farà rimanere orfana la piccola Oyku.

Io sono Farah prende il posto di Tradimento a partire da dicembre

Se la data dello stop di Tradimento fosse confermata, ciò vorrebbe dire che già a partire dal venerdì successivo, ovvero dal 5 dicembre, il pubblico potrà tornare a seguire un'altra dizi turca molto amata, Io sono Farah, i cui primi episodi sono già andati in onda in daytime, con successo, durante l'estate. La serie con Demet Osdemir era stata sospesa a settembre, in concomitanza con l'inizio della nuova stagione di Uomini e donne e ora Mediaset è pronta a riprenderne la messa in onda promuovendola in prima serata.

Come finisce Tradimento: Guzide scopre che il figlio è deceduto

Come già accennato, il finale di Tradimento si preannuncia ricco di colpi di scena.

La protagonista Guzide scoprirà finalmente la verità sul figlio biologico, scambiato alla nascita con Oylum e per la ex giudice sarà un vero e proprio trauma. La donna infatti, scoprirà che è stato Tarik a scambiare i neonati e lo ha fatto perché il loro figlio naturale era nato con delle malformazioni fisiche. Guzide riuscirà a rintracciare i genitori adottivi ma, suo malgrado, scoprirà che il figlio è morto in tenera età a causa di una grave malattia. La protagonista si ritroverà quindi a piangere sulla tomba del figlio mentre Tarik pagherà per tutte le azioni deprovevoli commesse nella sua vita, compreso l'omicidio del suo ex socio in affari.