Negli episodi finali di Tradimento, Güzide vivrà un momento di forte dolore: scoprirà che il suo secondogenito si chiamava Murat ed è deceduto in giovane età a causa della meningite. Inoltre, Guzide scoprirà che il suo ex marito Tarik lo aveva dato in adozione, poiché era nato con gravi malformazioni.

Guzide scopre che Dundar non è suo figlio

Appena avrà il risultato di un nuovo test del DNA, Guzide avrà la conferma che Dündar Terzioğlu non è suo figlio. A quel punto, non riuscirà a parlare di nuovo con l’ostetrica che ha fatto nascere il ragazzo, poiché la donna morirà a causa di un infarto.

Guzide farà delle indagini e scoprirà che erano due i medici che si trovavano in ospedale il giorno in cui sono nati Oylum e il suo vero figlio. Per trovare il dottore ancora in vita, Guzide si servirà dell’aiuto di Nazan. Anche se soffrirà di Alzheimer, il medico rivelerà a Guzide che Oylum è sua figlia e che è il frutto di una relazione extraconiugale con un’altra donna, di averla ceduta a Tarik in cambio di soldi.

Tarik fa perdere le sue tracce, Guzide chiede perdono al suo defunto secondogenito

Guzide scoprirà che Tarik ha deciso di affidare il loro bambino nato malformato a un’altra coppia. Dopo aver scoperto l’inganno dell’ex marito, Guzide lo affronterà in preda alla furia. Tarik farà perdere le sue tracce per non rispondere alle sue domande, ma Guzide riuscirà a rintracciarlo grazie a Yesim, la quale si farà perdonare da lei per la relazione segreta intrapresa con Dundar.

Messo alle strette, Tarik rivelerà a Guzide che il loro figlio è deceduto da tempo.

Guzide parlerà anche con i genitori che si sono presi cura del piccolo, che si chiamava Murat, e apprenderà che è morto di meningite. Guzide si recherà nella tomba del suo secondogenito e gli chiederà perdono per non essere stata al suo fianco.

Guzide ha scoperto che Oylum non è sua figlia

Dopo aver ricevuto i risultati di un test del DNA, Oylum ha scoperto di non essere la figlia biologica di Guzide e Tarik. Quest’ultimo ha deluso per l’ennesima volta l’ex moglie, appena è emerso che lui sapeva da tempo la verità. Parecchio sconvolta, Guzide ha cominciato a indagare alla ricerca del suo secondogenito, che è stato scambiato con la piccola Oylum.

In un primo momento, ha sospettato suo figlio potesse essere Hakan, il quale si è rivelato soltanto un truffatore, visto che l’ha derubata approfittando dell’ingenuità di suo fratello Umit. Successivamente, Dündar è risultato il suo figlio biologico, ma il test è stato falsato.