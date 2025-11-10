Cambio di programmazione sulle reti Mediaset nel mese di dicembre, con alcune novità che riguarderanno l’appuntamento con La notte nel cuore in prima serata su Canale 5.

La soap turca verrà ridotta in prima serata: si opterà per la sospensione del doppio appuntamento settimanale.

In daytime, invece, è previsto uno stop per Amici 25, sia per la striscia quotidiana sia per gli speciali della domenica pomeriggio, che saranno messi in pausa durante il periodo delle feste natalizie.

La notte nel cuore ridotta: cambio di programmazione Mediaset a dicembre

Le novità della fascia serale di Canale 5 riguarderanno l'appuntamento con La notte nel cuore, la serie turca del prime time, attualmente in onda con doppia puntata della durata di oltre due ore.

A dicembre, però, i vertici Mediaset modificheranno la programmazione e l'appuntamento con la soap verrà ridotto.

Gli spettatori della serie potranno assistere alla messa in onda di un singolo appuntamento settimanale che andrà in onda di domenica sera, dalle 21:50 alle 24.

La puntata del martedì sera, invece, verrà sospesa dalla programmazione: non si esclude, però, che a gennaio 2026 possa essere riproposta nuovamente.

Amici 25 si ferma per la sosta natalizia nel palinsesto Mediaset di dicembre

Cambiamenti in programma anche per la messa in onda di Amici 25, il talent show che porta la firma di Maria De Filippi.

In occasione del periodo natalizio, la trasmissione osserverà un periodo di pausa e anche quest'anno gli appuntamenti saranno sospesi per diverse settimane.

L'ultima puntata degli speciali domenicali andrà in onda il 21 dicembre, mentre dal 22 dicembre comincerà lo stop anche per la striscia quotidiana che va in onda dalle 16:25 alle 17 circa su Canale 5.

L’appuntamento con gli speciali della domenica riprenderà nuovamente a partire da domenica 11 gennaio 2026 e dal giorno successivo ripartirà anche la striscia quotidiana.

Maria De Filippi batte la concorrenza Rai con gli speciali della domenica di Amici 25

Intanto, Maria De Filippi si conferma leader indiscussa degli ascolti del daytime domenicale: la puntata trasmessa il 9 novembre ha superato la soglia dei 3 milioni di spettatori su Canale 5, arrivando a sfiorare il 25% di share.

La trasmissione ha vinto a mani basse la gara Auditel della domenica pomeriggio, battendo l'appuntamento con Domenica In trasmesso su Rai 1.

Il programma di Mara Venier ha ottenuto una media di circa 2,3 milioni nella prima parte con uno share del 18,50% e 1,8 milioni nella seconda parte.