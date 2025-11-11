Alice Fenoglio, 22 anni, originaria di Torino, è conosciuta per il suo look da “sirenetta” nel cast del GialappaShow ed è stata finalista per il ruolo di velina bionda a Striscia la Notizia. Nel 2025 ha ottenuto il titolo di Miss Albenga Summer. In un periodo in cui la presenza sui social è costante, Alice ripercorre in questa intervista per Blasting News le tappe del suo percorso, le ambizioni televisive, il ruolo dei social nel suo lavoro e i progetti che intende realizzare in futuro.

Alice Fenoglio: 'Striscia per me è stata una soddisfazione enorme'

È la “sirenetta” del GialappaShow. Come vive questo ruolo in televisione e quanto si sente pronta per entrare stabilmente nel mondo dello spettacolo?

Mi sento molto pronta. Sono consapevole di chi sono e delle mie potenzialità e, quando si tratta di mettermi in gioco, non mi tiro mai indietro. Quindi non solo sono pronta, ma anche molto determinata.

Come si trova a lavorare con la Gialappa’s e con il Mago Forrest?

Mi trovo benissimo con loro. Sono persone vere e genuine. La cosa più bella che ho capito lavorando insieme è che davvero si può trasformare la propria passione in un lavoro, proprio come hanno fatto Forrest e i Gialappi.

È stata finalista per diventare velina bionda a Striscia la Notizia. Come ha vissuto questa esperienza?

Striscia per me è stata un’emozione e una soddisfazione enorme. Mi ero iscritta al casting per puro divertimento, senza aspettarmi troppo, ma quando mi arrivò la chiamata dagli studi Mediaset non ci potevo credere: mi tremavano le mani. Entrare in quegli studi e sentire il mio nome dopo la sigla ufficiale del programma è stato come vivere un sogno, che invece era una meravigliosa realtà. Ci ho creduto fino all’ultimo e, indipendentemente da come sia andata, ho sempre fatto tutto a cuore aperto, seguendo me stessa e ciò che sentivo.

Alice, ha conquistato il titolo di Miss Albenga Summer 2025 con grande entusiasmo.

Qual è stato il momento in cui ha capito che quella vittoria avrebbe potuto davvero cambiare il suo percorso?

Vincere la fascia di Miss Albenga Summer è stata una rivincita personale. Qualche anno prima mi ero classificata al secondo posto a causa della somma dei punti delle tappe che, non avendole disputate tutte, non mi aveva portata alla vittoria. Questo mi ha dato una motivazione ancora più forte per riconquistare il titolo. Ho capito che il mio percorso sarebbe cambiato quando, nonostante le sconfitte, non ho mai mollato: cadevo e mi rialzavo ogni volta più determinata.

'Nei miei profili porto semplicemente la vera me'

Come utilizza i suoi profili social (Instagram, TikTok) per costruire la sua immagine pubblica?

Nei miei profili mostro semplicemente la vera me. Condivido ciò che faccio, ciò che penso e ciò in cui credo, cercando sempre di trasmettere positività e serenità a chi mi segue. Mi piace normalizzare il fatto che nella vita ci possano essere anche momenti “no” e far capire che, in fondo, viviamo tutti le stesse esperienze. È bello poter condividere sia il bello sia il brutto delle situazioni, senza far sentire nessuno diverso, più fortunato o più sfortunato. Alla fine, siamo tutti uguali.

Quali sono i contenuti che sente più autentici e quelli che, invece, sceglie con maggiore strategia?

I contenuti che sento più autentici e affini a me sono quelli legati alla moda, che mi appassiona fin da quando ero bambina, e alla televisione, che ormai fa parte della mia vita da qualche anno.

Ma soprattutto amo condividere viaggi e nuovi luoghi da scoprire, perché rappresentano una delle mie più grandi passioni. Infine, adoro parlare di ristoranti: mi piace conoscere posti nuovi, provare gusti diversi e consigliare ai miei follower locali accoglienti dove rilassarsi o divertirsi, in base alle esigenze di ciascuno.

Nel mondo della moda e della televisione spesso l’apparenza prevale, ma lei sembra voler andare oltre: quali competenze o passioni desidera coltivare per far capire che c’è molto più del semplice “volto”?

L’apparenza, nel campo delle sfilate e della televisione, può contare molto, ma sicuramente non è tutto. È importante ricordare che, prima di tutto, siamo persone, con personalità, sentimenti e fragilità.

Secondo me è fondamentale rimanere umili, aiutare il prossimo e non dare mai nulla per scontato: fare questo mi ha sempre fatta sentire bene con me stessa e con gli altri. Quando si entra in questo mondo, molti tendono a dimenticarlo. Un altro aspetto che considero essenziale è l’informazione: essere curiose, aperte a imparare cose nuove, uscire dalla propria zona di comfort per scoprire nuove realtà, migliorarsi ogni giorno e arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale.

Fenoglio: 'Mi farebbe piacere entrare nella porta rossa della casa del Grande Fratello'

Parteciperebbe a qualche reality show? A quale e perché?

Certo. Parteciperei volentieri a un reality show, proprio perché, come dicevo prima, amo mettermi in gioco e provare esperienze nuove.

Mi piacerebbe molto entrare nella famosa porta rossa della casa del Grande Fratello. Fin da bambina seguivo il programma e facevo finta di parteciparvi, nascondendo i telefoni in giro per casa e fingendo che fossero telecamere: mi divertivo tantissimo. Sono certa che sarebbe un’esperienza unica, che mi permetterebbe di scoprire lati di me magari nascosti e di uscirne con maggiore consapevolezza, forza e maturità.

Guardando al futuro, quali sono i prossimi obiettivi che si è data? C’è un sogno nel cassetto che vorrebbe realizzare entro pochi anni?

Il mio prossimo obiettivo è provare a entrare in un nuovo programma, continuando però anche il mio percorso nel mondo delle sfilate. Il mio sogno nel cassetto è diventare attrice a livello professionale, e ce la metterò tutta per riuscirci