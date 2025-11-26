Gli spoiler degli appuntamenti turchi di Forbidden fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Ender Celebi (Sevval Sam) verrà dichiarata morta dopo essere caduta nelle acque del Bosforo in seguito a un'aggressione. Yildiz Yilmaz (Eda Ece), invece, farà perdere le proprie tracce dopo aver scoperto di essere rimasta incinta di Halit Argun.

Ender scompare nel nulla

Il pubblico assisterà a un salto temporale di otto mesi dove ci saranno molte novità. Ender verrà dichiarata morta anche se il corpo non verrà ritrovato. Halit convinto del decesso dell'ex moglie concentrerà le sue attenzioni sul figlio Erim, ancora molto sconvolto dall'accaduto.

L'imprenditore inizierà una storia d'amore con Sahika, che trasformerà Yigit nel suo assistente personale. L'escamotage permetterà al nuovo arrivato di entrare in confidenza con Erim ancora all'oscuro della sua vera identità.

Yildiz aspetta un bambino da Halit

Sahika avrà intenzione di diventare la moglie di Halit nonostante il parere contrario di Kaya. Quest'ultima rinuncerà al ruolo di capo dell'azienda Argun per evitare di mischiare il lavoro alla vita privata.

Il signor Argun, intanto, dovrà firmare le carte del divorzio da Yildiz ma lei sembrerà svanita nel nulla. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che la sorella di Zeynep è fuggita dopo aver scoperto di essere in attesa di un figlio da Halit.

Quest'ultimo ignaro di tutto farà una proposta di nozze a Sahika che verrà subito accettata. I due saranno all'oscuro che Yildiz ha fatto ritorno ad Istanbul in evidente stato interessante.

Zehra e Kemal si sono iscritti nella stella palestra di Yildiz

Nel contempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine novembre 2025 su Canale 5, Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) ha chiesto a Dundar di sposarla per vendicarsi di Alihan e delle sue bugie sul finto matrimonio con Ender.

Zehra e Kemal, invece, hanno deciso d'iscriversi alla stella palestra di Yildiz per controllare le sue mosse. In questa circostanza, l'uomo è apparso invidioso del rapporto nato tra l'ex moglie e il suo personal trainer.

Kemal ha messo male Alper con Halit, definendolo un seduttore. L'imprenditore ha reagito male ma Yildiz è riuscita a riportarlo alla ragione. La donna ha poi convinto Halit a mandare Lila a passare un periodo a casa di Zerrin.

Il giorno dopo, Yildiz ha stupito tutti quando ha annunciato il fidanzamento tra Zeynep e Dundar nel corso di una cena in famiglia. La notizia ha colpito profondamente Alihan Tasdemir (Onur Tuna), che è rimasto senza parole.