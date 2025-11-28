Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit, in programma prossimamente su Canale 5, raccontano che Yildiz farà perdere le proprie tracce in seguito all'aggressione subita da Ender. La ragazza tornerà ad Istanbul qualche mese dopo, sconvolgendo suo marito Halit che scoprirà che è in attesa di un figlio da lui.

Yildiz fa perdere le proprie tracce

Ender cadrà nelle acque gelide del Bosforo dopo essere stata aggredita da una figura misteriosa. Il pubblico, a questo punto, assisterà ad un salto temporale di otto mesi. Ender verrà dichiarata morta anche se il suo corpo non verrà ritrovato.

Halit, invece, volterà pagina al fianco di Sahika dopo aver chiesto il divorzio a Yildiz, che farà perdere le proprie tracce. L'imprenditore sarà all'oscuro che sua moglie è scomparsa dopo aver scoperto di attendere un bambino da lui. La sorella di Zeynep troverà rifugio in un piccolo paesino, aiutata da sua madre Asuman, che la inviterà a non compiere nessuno sforzo poiché arrivata all'ottavo mese di gravidanza.

Halit scopre che la moglie è incinta

Nel frattempo, Sahika metterà in azione diversi intrighi. La donna avrà intenzione di presentarsi alle persone importanti di Istanbul come la futura moglie di Halit. Qest'ultimo chiederà alla donna di attendere quattro mesi quando potrà richiedere il certificato di morte presunta di Yildiz.

La sorella di Kaya, intanto, pianificherà un party di compleanno dove Halit le chiederà la mano. Il colpo di scena non tarderà ad arrivare quando Yildiz irromperà alla festa, rivelando a tutti di essere incinta del marito. In questa circostanza, la donna informerà Halit di essere disponibile ad effettuare il test del Dna per dimostrare che il bebè che attende è suo. Il ritorno della sorella di Zeynep scombussolerà i piani di Sahika, che dovrà rivedere le sue intenzioni.

Alper ha avuto un confronto con Caner

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine novembre su Canale 5, Alper ha avuto un confronto con Caner, al quale ha detto che Yildiz ha deciso di non venire più nella sua palestra.

Allo stesso tempo, la sorella di Zeynep ha parlato con Kemal, alla quale ha detto di aver capito che le ha mandato dei fiori al nome di Alper. Durante il faccia a faccia, Yildiz ha chiesto al suo ex marito di non lasciare che la sua gelosia prenda il controllo. Caner, nel frattempo, ha detto ad Ender della scelta di Yildiz. La donna ha capito che dietro all'allontanamento della rivale dalla palestra di Alper c'è lo zampino di Kemal.

Alihan Tasdemir, invece, ha raggiunto Dundar, al quale ha rivelato che Zeynep non è davvero innamorata di lui.