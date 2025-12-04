Le trame delle puntate turche de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Feride apparirà furiosa con Ceyda che crederà abbia voluto incastrare Emre con la paternità del piccolo Arda. La donna raggiungerà la caffetteria del figlio, dove aggredirà Bahar e Hatice in quanto amiche della cantante.

Feride crede che Ceyda voglia incastrare Emre

Emre scoprirà di essere il padre del piccolo Arda. Il barista incolperà Ceyda di averlo preso in giro e di essersi avvicinata a lui solo per estorcergli del denaro e sposarlo per mettere le mani sulla sua eredità.

Ceyda rinuncerà al lavoro in caffetteria, profondamente delusa dalle parole del padre di suo figlio.

Qualche giorno dopo, la cantante cercherà un chiarimento con Emre, chiedendogli, invano, di rimanere amici. Ceyda, a questo punto, troverà un lavoro presso alcuni locali notturni come cantante. La situazione diventerà molto scomoda per lei dopo l'arrivo di Feride, la madre di Emre. La donna, infatti, sarà convinta del fatto che Ceyda abbia organizzato una trappola per incastrare suo figlio in un matrimonio senza amore.

Feride aggredisce Bahar e Hatice

Feride raggiungerà la caffetteria dove aggredirà Bahar e Hatice per poi licenziarle in quanto amiche di Ceyda. Le due donne nasconderanno quanto successo ad Enver e Ceyda, che scopriranno tutto tramite Sirin.

Feride, nel frattempo, apprenderà dove abita la madre di Arda, mostrandosi determinata a chiederle di stare lontana da Emre. Ceyda chiuderà immediatamente la porta della sua abitazione quando si imbatterà nella "mancata suocera". Da lì a poco scoppierà un litigio che sarà fermato dall'intervento di Sarp, che dichiarerà di essere il compagno di Ceyda. L'uomo informerà Feride che può stare tranquilla poiché la cantante non ha nessuna intenzione di tornare con Emre. L'anziana donna lascerà il palazzo senza proferire parola.

Bahar ha pregato Suat di portarla via dalla casa di montagna

Nelle scorse puntate de La forza di una donna, andate in onda su Canale 5, Bahar ha pregato Suat di portarla via, insieme ai figli, dalla casa in montagna dove ha trovato riparo per scappare da Nezir.

Quest'ultimo ha continuato a cercare il luogo dove si è nascosto Sarp e la sua prima famiglia. Allo stesso tempo, il padre di Nisan ha confidato a Bahar di non avere un piano per affrontare la difficile situazione in cui si sono ritrovati.

Hatice, intanto, ha chiesto a Sirin una spiegazione, dopo aver trovato un braccialetto regalatole da Suat. Ceyda, invece, è andata ad una festa privata insieme ad Emre. La cantante si è sentita in difficoltà in mezzo a tanta gente mentre due tipi loschi hanno fatto irruzione nel bar di Arif.