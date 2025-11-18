Nelle nuove puntate della soap Tv Forbidden Fruit in onda dal 24 al 28 novembre su Canale 5, Kemal e Yildiz verranno sorpresi da Lila mentre si trovano insieme in camera della matrigna. Una situazione che potrebbe generare equivoci visto che i due, in quel frangente, appariranno alquanto vicini. Intanto Halit spedirà Erim in un college a Londra per tenerlo lontano dalle brutte compagnie.

Lila sorprende Yildiz e Kemal insieme nella camera da letto

Yildiz non prenderà bene il fatto che Kemal e Zehra si siano trasferiti temporaneamente a vivere a villa Argun in attesa che vengano completati i lavori di ristrutturazione della loro casa.

Yildiz, per fare un dispetto al suo ex, si mostrerà più affettuosa del solito con Halit mentre Ender insinuerà a Kemal che Yildiz abbia una relazione con il suo personal trainer. Kemal sembrerà geloso di Yildiz tanto da monitorare tutti i suoi movimenti e arrivare a seguirla sino in camera da letto dove tenterà persino di baciarla. Proprio in questo istante, entrerà in camera la giovane Lila che sarà sorpresa nel vederli lì insieme e pure così vicini. Yildiz cercherà di giustificarsi dicendo alla figliastra che Kemal era andatoda lei per chiederle delle medicine. Una giustificazione a cui Lila non crederà più di tanto.

Halit spedisce Erim a Londra: anticipazioni al 28/11

Emir e Caner avvertiranno Zeynep che sui giornali scandalistici è apparsa una foto di lei con Hakan e che fa supporre che tra loro ci sua una relazione.

Halit invece, sarà furioso con Emir dopo l'ultimo scandalo in cui è rimasto coinvolto a causa di Ilayda. Halit per cercare di allontanare il figlio dalle cattive compagnie, penserà di mandarlo a studiare a Londra. Una eventualità a cui Ender si opporrà, visto non vorrà separarsi dal figlio. Alla fine però, la donna acconsentirà alla partenza di Emir il quale, suo malgrado, dovrà salire su un aereo per raggiungere la capitale inglese.

Cosa è successo tra Yildiz e Kemal nelle scorse puntate di Forbidden Fruit

Il rapporto tra Yildiz e Kemal è stato sempre controverso. Lui è giunto a Istanbul dopo aver saputo che la donna ha sposato il ricco imprenditore Halit Argun e si è alleato con Ender per far saltare il matrimonio.

Nonostante tutto gli sforzi, non ci è riuscito visto che Yildiz è rimasta insieme al marito. La donna lo ha fatto per interesse, visto che è emerso che in realtà prova ancora dei sentimenti per il suo ex. Lo si è visto soprattutto quando ha cercato di impedire, senza successo, le nozze tra Kemal e Zehra. Il trasferimento dei due novelli sposi a casa Argun potrebbe essere una bomba pronta a esplodere visto che Kemal e Yildiz si troveranno pericolosamente a stretto contatto.